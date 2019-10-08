النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع عقد تصميم مطار أبها الدولي الجديد.. صالة تستوعب 8 ملايين مسافر

مع الحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة مع أعمال التصميم

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته أمس، في (لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيقوم بتصميم مطار أبها الدولي الجديد خلال (12) شهرًا، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلي وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثماري داخل الصالة وفي المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية، وستسهم التصاميم الجديدة للمشروع في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الدولي الجديد.

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد؛ سيتم تأهيل المقاولين الذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع.

ويُعد مشروع مطار أبها الدولي الجديد ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ حيث سيكون المطار الجديد مجهزًا بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لمقاومة التهديدات الأمنية والسلامة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار؛ بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

يُذكر أن مطار أبها الدولي، شَهِد خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تطويرية في الصالات الحالية؛ حيث شملت التوسعة إنشاء صالة مغادرة دولية جديدة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى إنشاء صالة قدوم دولية جديدة بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، كما تشمل التوسعة إضافة بوابتيْ تصعيد في صالة المغادرة الداخلية وأخرى لصالة القدوم الداخلية، وسيرًا لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، كما تم تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع لزيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م، وحققت الهيئة عبر مشاريعها التطويرية بمطار أبها استيعاب النمو الكبير في الطلب على النقل الجوي من سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

مطار أبها أبها الهيئة العامة للطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع عقد تصميم مطار أبها الدولي الجديد.. صالة تستوعب 8 ملايين مسافر
سبق

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته أمس، في (لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيقوم بتصميم مطار أبها الدولي الجديد خلال (12) شهرًا، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلي وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثماري داخل الصالة وفي المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية، وستسهم التصاميم الجديدة للمشروع في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الدولي الجديد.

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد؛ سيتم تأهيل المقاولين الذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع.

ويُعد مشروع مطار أبها الدولي الجديد ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ حيث سيكون المطار الجديد مجهزًا بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لمقاومة التهديدات الأمنية والسلامة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار؛ بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

يُذكر أن مطار أبها الدولي، شَهِد خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تطويرية في الصالات الحالية؛ حيث شملت التوسعة إنشاء صالة مغادرة دولية جديدة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى إنشاء صالة قدوم دولية جديدة بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، كما تشمل التوسعة إضافة بوابتيْ تصعيد في صالة المغادرة الداخلية وأخرى لصالة القدوم الداخلية، وسيرًا لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، كما تم تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع لزيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م، وحققت الهيئة عبر مشاريعها التطويرية بمطار أبها استيعاب النمو الكبير في الطلب على النقل الجوي من سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:58 AM

توقيع عقد تصميم مطار أبها الدولي الجديد.. صالة تستوعب 8 ملايين مسافر

مع الحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة مع أعمال التصميم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
3,933

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته أمس، في (لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشاري سيقوم بتصميم مطار أبها الدولي الجديد خلال (12) شهرًا، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلي وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثماري داخل الصالة وفي المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية، وستسهم التصاميم الجديدة للمشروع في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الدولي الجديد.

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد؛ سيتم تأهيل المقاولين الذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم في تنفيذ أعمال المشروع.

ويُعد مشروع مطار أبها الدولي الجديد ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ حيث سيكون المطار الجديد مجهزًا بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لمقاومة التهديدات الأمنية والسلامة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار؛ بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

يُذكر أن مطار أبها الدولي، شَهِد خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تطويرية في الصالات الحالية؛ حيث شملت التوسعة إنشاء صالة مغادرة دولية جديدة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى إنشاء صالة قدوم دولية جديدة بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، كما تشمل التوسعة إضافة بوابتيْ تصعيد في صالة المغادرة الداخلية وأخرى لصالة القدوم الداخلية، وسيرًا لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، كما تم تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع لزيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م، وحققت الهيئة عبر مشاريعها التطويرية بمطار أبها استيعاب النمو الكبير في الطلب على النقل الجوي من سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار.

وتأتي هذه المشاريع ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,579
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,318

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة