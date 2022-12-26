حذَّرت ريشة الفنان "الكاريكاتيري" ممدوح الجيزاني من الخدعة التي ربما يقع بها المستهلك الراغب في شراء الأجهزة الكهربائية تزامنًا مع عروض نهاية العام. ووجَّه "الجيزاني" رسالته بضرورة استخدام تطبيق "تأكد"، الذي يحوي معلومات صحيحة حول المنتج.

كاريكاتير: "تأكد" يقطع الطريق على عروض نهاية العام.. "النظرة ما تكفي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26 حذَّرت ريشة الفنان "الكاريكاتيري" ممدوح الجيزاني من الخدعة التي ربما يقع بها المستهلك الراغب في شراء الأجهزة الكهربائية تزامنًا مع عروض نهاية العام.



ووجَّه "الجيزاني" رسالته بضرورة استخدام تطبيق "تأكد"، الذي يحوي معلومات صحيحة حول المنتج.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 12:09 AM

كاريكاتير: "تأكد" يقطع الطريق على عروض نهاية العام.. "النظرة ما تكفي"





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حذَّرت ريشة الفنان "الكاريكاتيري" ممدوح الجيزاني من الخدعة التي ربما يقع بها المستهلك الراغب في شراء الأجهزة الكهربائية تزامنًا مع عروض نهاية العام.



ووجَّه "الجيزاني" رسالته بضرورة استخدام تطبيق "تأكد"، الذي يحوي معلومات صحيحة حول المنتج.