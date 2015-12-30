النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمين عسير يتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد في أحد رفيدة

للتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة.

جاء ذلك بحضور مقاولي المشروع، واستمع من رئيس البلدية لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف أن المشروع يعد محوريًّا وهامًّا لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهًا بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة المُتبعة وأعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا، وهذا المشروع تحديدًا؛ تحظى بمتابعة من أمير المنطقة؛ لما في ذلك من دفع لعجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافةً إلى أنه جرى بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة، وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

يذكر أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، ويعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، ومن أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، ويتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة.

ويبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.


ويحتوي المشروع على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين عسير يتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد في أحد رفيدة
سبق

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة.

جاء ذلك بحضور مقاولي المشروع، واستمع من رئيس البلدية لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف أن المشروع يعد محوريًّا وهامًّا لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهًا بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة المُتبعة وأعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا، وهذا المشروع تحديدًا؛ تحظى بمتابعة من أمير المنطقة؛ لما في ذلك من دفع لعجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافةً إلى أنه جرى بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة، وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

يذكر أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، ويعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، ومن أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، ويتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة.

ويبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.


ويحتوي المشروع على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:20 PM

أمين عسير يتفقد مشروع جسر طريق الملك خالد في أحد رفيدة

للتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
914

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي ومدخل مدينة الملك فيصل العسكرية في أحد رفيدة.

جاء ذلك بحضور مقاولي المشروع، واستمع من رئيس البلدية لشرح موجز عن نسب الإنجاز والمراحل المتبقية للمشروع.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن هذه الزيارة الميدانية تأتي بهدف متابعة أعمال المشروع المتبقية والتأكد من جاهزية افتتاح المرحلة الأولى.

وأضاف أن المشروع يعد محوريًّا وهامًّا لموقعه، والأمانة تتابعه من بداية اعتماده وتنفيذه ونسب الإنجاز به، موجهًا بسرعة إكماله لخدمة المواطنين والالتزام بالجدول الزمني ومواصفات ومعايير السلامة المُتبعة وأعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول والأرصفة واللوحات الإرشادية.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن جميع المشاريع الخدمية عمومًا، وهذا المشروع تحديدًا؛ تحظى بمتابعة من أمير المنطقة؛ لما في ذلك من دفع لعجلة التنمية بالمنطقة والمحافظات، إضافةً إلى أنه جرى بحث أهم النقاط العامة في تفاصيل المشروع مع رئيس بلدية أحد رفيدة، وطلب التسهيلات اللازمة من الجهات الأمنية والمرورية والجهات الخدمية لتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة.

يذكر أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى بالمنطقة، ويعكس واجهة حضارية لمحافظة أحد رفيدة، ومن أهم الطرق الحيوية بالمنطقة، ويتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، إضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة.

ويبلغ طول الجسر 1300 متر، ويمكّن القادمين من محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة من استخدام الجسر بشكل أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.


ويحتوي المشروع على مداخل ومخارج للحركة المرورية ويجعلها أكثر انسيابية، ويراعي كثافة الحركة بشكل منتظم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,968
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,449

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة