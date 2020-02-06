جدة.. إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال.. السبت المقبل

لمدة ٢٥ يومًا.. لاستكمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار

أعلنت محافظة جدة إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال، لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار، بدءًا من السبت المقبل ولمدة ٢٥ يومًا.



جاء ذلك في تغريدة لمحافظة جدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".