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جدة.. إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال.. السبت المقبل

لمدة ٢٥ يومًا.. لاستكمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار

أعلنت محافظة جدة إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال، لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار، بدءًا من السبت المقبل ولمدة ٢٥ يومًا.

جاء ذلك في تغريدة لمحافظة جدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نفق طريق الأمير ماجد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال.. السبت المقبل
سبق

أعلنت محافظة جدة إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال، لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار، بدءًا من السبت المقبل ولمدة ٢٥ يومًا.

جاء ذلك في تغريدة لمحافظة جدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
06:58 PM

جدة.. إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال.. السبت المقبل

لمدة ٢٥ يومًا.. لاستكمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت محافظة جدة إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع حراء باتجاه الشمال، لاستكمال أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار، بدءًا من السبت المقبل ولمدة ٢٥ يومًا.

جاء ذلك في تغريدة لمحافظة جدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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