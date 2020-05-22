النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس أئمة مسلمي أستراليا: العيد سيكون الأحد.. والصلاة بالبيوت

أكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم في الولايات كافة

أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد السبت 23 مايو، هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو من عام 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة كبير مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ حيث تم الإعلان عن أنه وبعد المشاورة مع كثير من العلماء المسلمين في ولايات القارة الأسترالية كافة فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، ومشاورة أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي، فقد تحقق لدى مجلس الأئمة، أن هلال الشهر الجديد سيغيب عن سماء أستراليا قبل غروب شمس اليوم الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان بـ 13 دقيقة، ومن ثم تكون رؤية الهلال في أستراليا بعد غروب شمس ذلك اليوم مستحيلة.

وبناءً على ذلك؛ يكون يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمّم لشهر رمضان 1441هـ، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو بداية شهر شوال 1441هـ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوصى مجلس الأئمة بإقامة شعيرة صلاة العيد في المنازل، ونظراً للظروف الحالية يمكن أن تقام الصلاة بأقل العدد وهو ثلاثة وما لم يتوافر خطيب تُقام بلا خطبة؛ لأن الخطبة ليست شرطاً لصحة صلاة العيد.

وقال المجلس: يمكن متابعة الخطبة المنقولة من أيّ من المساجد المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، وتسبق دولاً كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

عيد الفطر أستراليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس أئمة مسلمي أستراليا: العيد سيكون الأحد.. والصلاة بالبيوت
سبق

أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد السبت 23 مايو، هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو من عام 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة كبير مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ حيث تم الإعلان عن أنه وبعد المشاورة مع كثير من العلماء المسلمين في ولايات القارة الأسترالية كافة فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، ومشاورة أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي، فقد تحقق لدى مجلس الأئمة، أن هلال الشهر الجديد سيغيب عن سماء أستراليا قبل غروب شمس اليوم الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان بـ 13 دقيقة، ومن ثم تكون رؤية الهلال في أستراليا بعد غروب شمس ذلك اليوم مستحيلة.

وبناءً على ذلك؛ يكون يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمّم لشهر رمضان 1441هـ، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو بداية شهر شوال 1441هـ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوصى مجلس الأئمة بإقامة شعيرة صلاة العيد في المنازل، ونظراً للظروف الحالية يمكن أن تقام الصلاة بأقل العدد وهو ثلاثة وما لم يتوافر خطيب تُقام بلا خطبة؛ لأن الخطبة ليست شرطاً لصحة صلاة العيد.

وقال المجلس: يمكن متابعة الخطبة المنقولة من أيّ من المساجد المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، وتسبق دولاً كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:13 PM

مجلس أئمة مسلمي أستراليا: العيد سيكون الأحد.. والصلاة بالبيوت

أكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم في الولايات كافة

A A A
سويد الحارثي - الرياض
1
1,006

أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد السبت 23 مايو، هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو من عام 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة كبير مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ حيث تم الإعلان عن أنه وبعد المشاورة مع كثير من العلماء المسلمين في ولايات القارة الأسترالية كافة فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، ومشاورة أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي، فقد تحقق لدى مجلس الأئمة، أن هلال الشهر الجديد سيغيب عن سماء أستراليا قبل غروب شمس اليوم الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان بـ 13 دقيقة، ومن ثم تكون رؤية الهلال في أستراليا بعد غروب شمس ذلك اليوم مستحيلة.

وبناءً على ذلك؛ يكون يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمّم لشهر رمضان 1441هـ، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو بداية شهر شوال 1441هـ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوصى مجلس الأئمة بإقامة شعيرة صلاة العيد في المنازل، ونظراً للظروف الحالية يمكن أن تقام الصلاة بأقل العدد وهو ثلاثة وما لم يتوافر خطيب تُقام بلا خطبة؛ لأن الخطبة ليست شرطاً لصحة صلاة العيد.

وقال المجلس: يمكن متابعة الخطبة المنقولة من أيّ من المساجد المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، وتسبق دولاً كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة