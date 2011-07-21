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رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

دعا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السعوديين بمزيد من التقدم والازدهار

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وإلى منسوبي القوات المسلحة في جميع مواقع العز والشرف، الذين يذودون بأرواحهم؛ لحماية مقدسات الوطن ومكتسباته ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس بمصالح بلادنا ومقدراتها.

ودعا "الرويلي" المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

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رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
سبق

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وإلى منسوبي القوات المسلحة في جميع مواقع العز والشرف، الذين يذودون بأرواحهم؛ لحماية مقدسات الوطن ومكتسباته ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس بمصالح بلادنا ومقدراتها.

ودعا "الرويلي" المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:52 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:50 AM

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

دعا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السعوديين بمزيد من التقدم والازدهار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,207

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وإلى منسوبي القوات المسلحة في جميع مواقع العز والشرف، الذين يذودون بأرواحهم؛ لحماية مقدسات الوطن ومكتسباته ضد كل من تسوِّل له نفسه المساس بمصالح بلادنا ومقدراتها.

ودعا "الرويلي" المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

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