مدير تعليم القنفذة يوجّه بتيسير "أجواء الاختبارات" على الطلاب

خلال تفقده للمدارس واطلاعه على القاعات واللجان وتهيئتها

تفقّد مدير إدارة التعليم في محافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، اليوم، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس المحافظة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وشملت الجولات الميدانية عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير الاختبارات ومدى توافر الأجواء المناسبة لأدائها، واطلع على أداء اللجان المشكّلة وأسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد، كما تفقّد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول ولجان التصحيح والرصد ومتابعة الوضع العام للطلاب بالمدارس.

وأكد "الزاحمي" أن الإدارة وفّرت جميع الإمكانات اللازمة لمدارس المحافظة؛ من أجل تسهيل عملية سير الاختبارات في بيئة تربوية وتعليمية مناسبة.

وحث الطلاب على القراءة المتأنية للسؤال قبل الإجابة عليه، والتركيز أثناء الإجابة بعيدًا عن التوتر؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح؛ مشيدًا بجهود قائدي وقائدات ومعلمي ومعلمات المدارس في المحافظة على تفعيلهم برامج تهيئة الطلاب للاختبارات، وابتكار برامج وأنشطة نوعية لتهيئة الطلاب والطالبات نفسيًّا قبل وأثناء الاختبار؛ مُبديًا إعجابه بحجم الاستعداد المبكر للاختبارات لكل الترتيبات الخاصة التي تضمن سير الاختبارات في جو محفز وحيوي.

ووجّه "الزاحمي" بضرورة تيسير كل ما من شأنه تهيئة أجواء الاختبار لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في جو من الثقة والطمأنينة؛ سائلًا المولى القدير التوفيق والسداد لجميع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وأن يكون النجاح حليفًا لهم، وأن يعين منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور على أداء رسالتهم.

من جانب آخر، زار "الزاحمي" مدرسة حرب المتوسطة والتضامن الثانوية، والْتقى بقائد المدرسة جابر أحمد الحربي.. وفي ختام جولته قدّم شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه، كما أثنى على ما وجده في المدرسة من تعزيز للانتماء الوطني من خلال تعزيز مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟ (انتماء)" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي لمسها من خلال لجان وقاعات الاختبارات بالمدرسة.

من جانبه، ذكر قائد المدرسة جابر أحمد الحربي، أنه -ولله الحمد- قد هيّأنا في المدرسة الجو الملائم والمناسب لأداء أبنائنا الطلاب اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وهذا ما لاحظناه في أول يوم من أيام الاختبارات؛ مشيدًا بدعم جمعية البر الخيرية بخميس حرب لتوفير المشروبات الساخنة والباردة مع بعض الوجبات لأبنائنا الطلاب؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

من جهتها أطلقت مدرسة محمد الفاتح الابتدائية ببني سحار بمكتب تعليم القوز والتابعة لتعليم القنفذة، بادرة هي الأولى من نوعها بإطلاق أسماء مديري مكتب القوز السابقين على لجان الاختبار؛ تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في المجال التعليمي.

يُذكر أن إدارة التعليم كلّفت عددًا من المشرفين التربويين للقيام بجولات ميدانية لمتابعة سير الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، والتي تضم أكثر من 44 ألف طالب وطالبة.