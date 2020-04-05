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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة

إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 5635 حالة

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا، إلى 34 حالة؛ وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مقاطعة العاصمة كانبيرا، ووفاة أربعة رجال تبلغ أعمارهم (80، و76، و91، و61) عامًا في ولاية نيو ساوث ويلز؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5635 حالة. وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2580 حالة.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا، إلى 34 حالة؛ وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مقاطعة العاصمة كانبيرا، ووفاة أربعة رجال تبلغ أعمارهم (80، و76، و91، و61) عامًا في ولاية نيو ساوث ويلز؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5635 حالة. وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2580 حالة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:38 AM

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة

إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 5635 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا، إلى 34 حالة؛ وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مقاطعة العاصمة كانبيرا، ووفاة أربعة رجال تبلغ أعمارهم (80، و76، و91، و61) عامًا في ولاية نيو ساوث ويلز؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16 حالة وفاة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5635 حالة. وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2580 حالة.

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