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بدأت الزخات.. هطولات خفيفة تلطّف أجواء العاصمة

الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا وتوقعت استمرارها للعاشرة

تشهد عدة أحياء بالعاصمة الرياض، هطولات مطرية متفرقة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: (شقراء، والعاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والمزاحمية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدأت الزخات.. هطولات خفيفة تلطّف أجواء العاصمة
سبق

تشهد عدة أحياء بالعاصمة الرياض، هطولات مطرية متفرقة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: (شقراء، والعاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والمزاحمية).

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:02 PM

بدأت الزخات.. هطولات خفيفة تلطّف أجواء العاصمة

الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا وتوقعت استمرارها للعاشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,800

تشهد عدة أحياء بالعاصمة الرياض، هطولات مطرية متفرقة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: (شقراء، والعاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والمزاحمية).

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