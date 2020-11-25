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تكريم مستشفيات الطائف المتميزة بعد تحقيق نسب متقدمة بمؤشرات "الصحة"

تدشين مشاريع تطويرية في مجمع الملك فيصل الطبي ومسار السمنة بـ"صحي السلامة"

كرم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، عددًا من إدارات المستشفيات المتميزة لتحقيقها مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وقادة عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي حققت أعلى نسب في مؤشرات رضا وتجربة المريض.

جاء ذلك خلال ملتقى قيادات صحة الطائف الثاني خلال عام 2021م، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للصيانة المهندس محمد القحطاني، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ووكيل محافظة الطائف، وعدد من المسؤولين والقيادات.

بدأ الملتقى بكلمة لمدير الشؤون الصحية بالطائف، قدم خلالها شكره وتقديره لجميع منسوبي "صحة الطائف" وما بذلوه من جهد مميز خلال هذا العام 2021، وما تحقق من إنجازات وحصول مستشفيات الطائف على مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات.

واستعرضت خلال الملتقى مشاريع خطة الطائف لـ100 يوم، والتي تطمح من خلالها للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار منشآتها الصحية. وفي نهاية الملتقى كرّم مدير الشؤون الصحية بالطائف الإدارات المتميزة والموظفين المتميزين خلال عام 2021.

بعد ذلك دشنت صحة الطائف عددًا من المشاريع في مجمع الملك فيصل الطبي، من ضمنها مشروع تطوير وتحسين وحدة الأشعة التداخلية، وجناح جراحة الأطفال، ووحدة التغذية الوريدية، إضافة لتدشين مشروع تطوير وتحسين مركز التبرع بالدم، ومشاريع تطوير وتحسين مبنى الخدمات العامة، ووحدة القيادة والتحكم بالمجمع، كما تم تدشين عيادة مسار السمنة في مركز صحي السلامة بالطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكريم مستشفيات الطائف المتميزة بعد تحقيق نسب متقدمة بمؤشرات "الصحة"
سبق

كرم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، عددًا من إدارات المستشفيات المتميزة لتحقيقها مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وقادة عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي حققت أعلى نسب في مؤشرات رضا وتجربة المريض.

جاء ذلك خلال ملتقى قيادات صحة الطائف الثاني خلال عام 2021م، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للصيانة المهندس محمد القحطاني، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ووكيل محافظة الطائف، وعدد من المسؤولين والقيادات.

بدأ الملتقى بكلمة لمدير الشؤون الصحية بالطائف، قدم خلالها شكره وتقديره لجميع منسوبي "صحة الطائف" وما بذلوه من جهد مميز خلال هذا العام 2021، وما تحقق من إنجازات وحصول مستشفيات الطائف على مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات.

واستعرضت خلال الملتقى مشاريع خطة الطائف لـ100 يوم، والتي تطمح من خلالها للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار منشآتها الصحية. وفي نهاية الملتقى كرّم مدير الشؤون الصحية بالطائف الإدارات المتميزة والموظفين المتميزين خلال عام 2021.

بعد ذلك دشنت صحة الطائف عددًا من المشاريع في مجمع الملك فيصل الطبي، من ضمنها مشروع تطوير وتحسين وحدة الأشعة التداخلية، وجناح جراحة الأطفال، ووحدة التغذية الوريدية، إضافة لتدشين مشروع تطوير وتحسين مركز التبرع بالدم، ومشاريع تطوير وتحسين مبنى الخدمات العامة، ووحدة القيادة والتحكم بالمجمع، كما تم تدشين عيادة مسار السمنة في مركز صحي السلامة بالطائف.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
05:20 PM

تكريم مستشفيات الطائف المتميزة بعد تحقيق نسب متقدمة بمؤشرات "الصحة"

تدشين مشاريع تطويرية في مجمع الملك فيصل الطبي ومسار السمنة بـ"صحي السلامة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، عددًا من إدارات المستشفيات المتميزة لتحقيقها مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وقادة عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي حققت أعلى نسب في مؤشرات رضا وتجربة المريض.

جاء ذلك خلال ملتقى قيادات صحة الطائف الثاني خلال عام 2021م، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للصيانة المهندس محمد القحطاني، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ووكيل محافظة الطائف، وعدد من المسؤولين والقيادات.

بدأ الملتقى بكلمة لمدير الشؤون الصحية بالطائف، قدم خلالها شكره وتقديره لجميع منسوبي "صحة الطائف" وما بذلوه من جهد مميز خلال هذا العام 2021، وما تحقق من إنجازات وحصول مستشفيات الطائف على مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات.

واستعرضت خلال الملتقى مشاريع خطة الطائف لـ100 يوم، والتي تطمح من خلالها للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار منشآتها الصحية. وفي نهاية الملتقى كرّم مدير الشؤون الصحية بالطائف الإدارات المتميزة والموظفين المتميزين خلال عام 2021.

بعد ذلك دشنت صحة الطائف عددًا من المشاريع في مجمع الملك فيصل الطبي، من ضمنها مشروع تطوير وتحسين وحدة الأشعة التداخلية، وجناح جراحة الأطفال، ووحدة التغذية الوريدية، إضافة لتدشين مشروع تطوير وتحسين مركز التبرع بالدم، ومشاريع تطوير وتحسين مبنى الخدمات العامة، ووحدة القيادة والتحكم بالمجمع، كما تم تدشين عيادة مسار السمنة في مركز صحي السلامة بالطائف.

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