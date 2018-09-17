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"المجرور" و"الخبيتي".. أبرز الألوان الشعبية لاحتفالات مكة باليوم الوطني

أمانة العاصمة المقدسة تنظّم فعاليات على مدى 4 أيام ابتداءً من الجمعة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة إقامة احتفالات لأهالي مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 89، على مدى أربعة أيام بدءً من الجمعة المقبلة.

ويشهد يوم الجمعة 21 محرم، في "مكة مول"، مشاركة فرقة شعبية ومجرور وخبيتي وألوان شعبية أخرى، وتقديم أناشيد وطنية من أداء فرقة أطفال، إلى جانب مسابقات ثقافية لجميع الأعمار وسحوبات هدايا.

ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالات والموافق 22 محرم في "الحجاز مول" ذات الأنشطة والفعاليات، كما تمتد الفعاليات خلال اليوم الثالث في سوق الضيافة.

وخلال اليوم الرابع الموافق 24 محرم، يشهد حجز السيارات بالشرائع والزائدي، عدة أنشطة منها معرض صور الملوك ومعرض تشكيلي، وأكشاك توزيع هدايا وطنية، وألعاب أطفال إلى جانب أركان مختارة لرواد الأعمال، وركن صحي، وأناشيد وطنية، وعروض البالونات الطائرة.

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"المجرور" و"الخبيتي".. أبرز الألوان الشعبية لاحتفالات مكة باليوم الوطني
سبق

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة إقامة احتفالات لأهالي مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 89، على مدى أربعة أيام بدءً من الجمعة المقبلة.

ويشهد يوم الجمعة 21 محرم، في "مكة مول"، مشاركة فرقة شعبية ومجرور وخبيتي وألوان شعبية أخرى، وتقديم أناشيد وطنية من أداء فرقة أطفال، إلى جانب مسابقات ثقافية لجميع الأعمار وسحوبات هدايا.

ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالات والموافق 22 محرم في "الحجاز مول" ذات الأنشطة والفعاليات، كما تمتد الفعاليات خلال اليوم الثالث في سوق الضيافة.

وخلال اليوم الرابع الموافق 24 محرم، يشهد حجز السيارات بالشرائع والزائدي، عدة أنشطة منها معرض صور الملوك ومعرض تشكيلي، وأكشاك توزيع هدايا وطنية، وألعاب أطفال إلى جانب أركان مختارة لرواد الأعمال، وركن صحي، وأناشيد وطنية، وعروض البالونات الطائرة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
03:51 PM

"المجرور" و"الخبيتي".. أبرز الألوان الشعبية لاحتفالات مكة باليوم الوطني

أمانة العاصمة المقدسة تنظّم فعاليات على مدى 4 أيام ابتداءً من الجمعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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942

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة إقامة احتفالات لأهالي مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني 89، على مدى أربعة أيام بدءً من الجمعة المقبلة.

ويشهد يوم الجمعة 21 محرم، في "مكة مول"، مشاركة فرقة شعبية ومجرور وخبيتي وألوان شعبية أخرى، وتقديم أناشيد وطنية من أداء فرقة أطفال، إلى جانب مسابقات ثقافية لجميع الأعمار وسحوبات هدايا.

ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالات والموافق 22 محرم في "الحجاز مول" ذات الأنشطة والفعاليات، كما تمتد الفعاليات خلال اليوم الثالث في سوق الضيافة.

وخلال اليوم الرابع الموافق 24 محرم، يشهد حجز السيارات بالشرائع والزائدي، عدة أنشطة منها معرض صور الملوك ومعرض تشكيلي، وأكشاك توزيع هدايا وطنية، وألعاب أطفال إلى جانب أركان مختارة لرواد الأعمال، وركن صحي، وأناشيد وطنية، وعروض البالونات الطائرة.

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