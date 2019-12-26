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بعد الشكوى المتداولة.. "صحة جدة" تتوعد لو ثبت خطأ تشخيص "المرض النادر"

قالت لـ"سبق": حققنا مع من له علاقة من الطاقم الطبي وتم العرض على لجنة مختصة

تحقق "صحة جدة" في شكوى مواطن تقدّم بها ضد طاقم طبي في مستشفى بجدة، يتهمهم فيها بتعرّض شقيقه لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة.

وقالت "صحة جدة" في ردّها على استفسار "سبق" حول الحادثة: "تم تنويم المريض نتيجة ألم في البطن لمدة ثلاثة أيام، وتم تشخيص الحالة بالتهاب في الزائدة الدودية، وتم إجراء عملية جراحية، وإجراء استكشاف للبطن؛ حيث تم استكشاف وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، وحصل للمريض بعد ذلك العديد من مضاعفات الحالة التي استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى، وبعد تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات بعد استئصال الزائدة تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نادر جداً myositis ossificans وهذا المرض يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاء البطن، مما يسبب تكون العظم في هذه الأنسجة مما يجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مجمع الملك عبدالله الطبي".

وأضافت: "تقدّم شقيق المريض بشكوى إلى "صحة جدة" حول وجود خطأ طبي وإهمال، وتم التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من الطاقم الطبي وتم عرض الملف الطبي والتحقيقات على لجنة متخصصة، وإذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال أو تقصير سيتم إحالة كامل أوراق الشكوى للهيئة الصحية الشرعية حسب المتبع نظاماً للبت فيها".

وبحسب الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الشاب عبدالله الغامدي الذي يرقد في مجمع الملك عبدالله بجدة، تعرض لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة له في شهر محرم مطلع العام الهجري الجاري، وعلى إثرها تم إجراء خمس عمليات واستئصال الأمعاء، ولا يزال منوماً، وسط مطالبات من ذويه بنقله على وجه السرعة لمستشفى متخصص.

صحة جدة شكوى مواطن خطأ طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الشكوى المتداولة.. "صحة جدة" تتوعد لو ثبت خطأ تشخيص "المرض النادر"
سبق

تحقق "صحة جدة" في شكوى مواطن تقدّم بها ضد طاقم طبي في مستشفى بجدة، يتهمهم فيها بتعرّض شقيقه لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة.

وقالت "صحة جدة" في ردّها على استفسار "سبق" حول الحادثة: "تم تنويم المريض نتيجة ألم في البطن لمدة ثلاثة أيام، وتم تشخيص الحالة بالتهاب في الزائدة الدودية، وتم إجراء عملية جراحية، وإجراء استكشاف للبطن؛ حيث تم استكشاف وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، وحصل للمريض بعد ذلك العديد من مضاعفات الحالة التي استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى، وبعد تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات بعد استئصال الزائدة تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نادر جداً myositis ossificans وهذا المرض يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاء البطن، مما يسبب تكون العظم في هذه الأنسجة مما يجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مجمع الملك عبدالله الطبي".

وأضافت: "تقدّم شقيق المريض بشكوى إلى "صحة جدة" حول وجود خطأ طبي وإهمال، وتم التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من الطاقم الطبي وتم عرض الملف الطبي والتحقيقات على لجنة متخصصة، وإذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال أو تقصير سيتم إحالة كامل أوراق الشكوى للهيئة الصحية الشرعية حسب المتبع نظاماً للبت فيها".

وبحسب الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الشاب عبدالله الغامدي الذي يرقد في مجمع الملك عبدالله بجدة، تعرض لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة له في شهر محرم مطلع العام الهجري الجاري، وعلى إثرها تم إجراء خمس عمليات واستئصال الأمعاء، ولا يزال منوماً، وسط مطالبات من ذويه بنقله على وجه السرعة لمستشفى متخصص.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:22 AM

بعد الشكوى المتداولة.. "صحة جدة" تتوعد لو ثبت خطأ تشخيص "المرض النادر"

قالت لـ"سبق": حققنا مع من له علاقة من الطاقم الطبي وتم العرض على لجنة مختصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تحقق "صحة جدة" في شكوى مواطن تقدّم بها ضد طاقم طبي في مستشفى بجدة، يتهمهم فيها بتعرّض شقيقه لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة.

وقالت "صحة جدة" في ردّها على استفسار "سبق" حول الحادثة: "تم تنويم المريض نتيجة ألم في البطن لمدة ثلاثة أيام، وتم تشخيص الحالة بالتهاب في الزائدة الدودية، وتم إجراء عملية جراحية، وإجراء استكشاف للبطن؛ حيث تم استكشاف وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، وحصل للمريض بعد ذلك العديد من مضاعفات الحالة التي استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى، وبعد تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات بعد استئصال الزائدة تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نادر جداً myositis ossificans وهذا المرض يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاء البطن، مما يسبب تكون العظم في هذه الأنسجة مما يجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مجمع الملك عبدالله الطبي".

وأضافت: "تقدّم شقيق المريض بشكوى إلى "صحة جدة" حول وجود خطأ طبي وإهمال، وتم التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من الطاقم الطبي وتم عرض الملف الطبي والتحقيقات على لجنة متخصصة، وإذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال أو تقصير سيتم إحالة كامل أوراق الشكوى للهيئة الصحية الشرعية حسب المتبع نظاماً للبت فيها".

وبحسب الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن الشاب عبدالله الغامدي الذي يرقد في مجمع الملك عبدالله بجدة، تعرض لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة له في شهر محرم مطلع العام الهجري الجاري، وعلى إثرها تم إجراء خمس عمليات واستئصال الأمعاء، ولا يزال منوماً، وسط مطالبات من ذويه بنقله على وجه السرعة لمستشفى متخصص.

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