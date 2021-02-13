ليستر يضرب ليفربول بثلاثية.. في الدوري الممتاز الإنجليزي

هدف محمد صلاح لم يكن كافيًا

واصل ليفربول سقوطه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خسر مواجهته أمام ليستر سيتي 3/1، جاءت جميعها في 5 دقائق (80 و82 و85).

افتتح ليفربول، التسجيل عن طريق المصري محمد صلاح بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

وسجل لـ"ليستر" الثلاثي الإنجليزي، جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز.

بتلك النتيجة صعد ليستر سيتي للمركز الثاني بالدوري مؤقتًا؛ بينما بقي ليفربول رابعًا.