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أعلى رقم.. أكثر من 250 ألف جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة

الإحصائيات تكشف أن عدد متلقي اللقاح بالمملكة تجاوز أكثر من 15%

تلقى أكثر من 250 ألف شخص جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة، وذلك في أعلى رقم يومي لتلقي الجرعات.

وأمس كشفت الإخبارية أن عدد متلقي اللقاح بـ #المملكة تجاوز أكثر من 15%.

ووفق الوزارة يتم إعطاء لقاح كورونا عبر 587 مركزاً للقاح في مناطق المملكة كافة، ودعت الوزارة الجميع، إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ أخبار العالم

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أعلى رقم.. أكثر من 250 ألف جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة
سبق

تلقى أكثر من 250 ألف شخص جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة، وذلك في أعلى رقم يومي لتلقي الجرعات.

وأمس كشفت الإخبارية أن عدد متلقي اللقاح بـ #المملكة تجاوز أكثر من 15%.

ووفق الوزارة يتم إعطاء لقاح كورونا عبر 587 مركزاً للقاح في مناطق المملكة كافة، ودعت الوزارة الجميع، إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:01 PM

أعلى رقم.. أكثر من 250 ألف جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة

الإحصائيات تكشف أن عدد متلقي اللقاح بالمملكة تجاوز أكثر من 15%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى أكثر من 250 ألف شخص جرعة لقاح #كورونا في آخر 24 ساعة، وذلك في أعلى رقم يومي لتلقي الجرعات.

وأمس كشفت الإخبارية أن عدد متلقي اللقاح بـ #المملكة تجاوز أكثر من 15%.

ووفق الوزارة يتم إعطاء لقاح كورونا عبر 587 مركزاً للقاح في مناطق المملكة كافة، ودعت الوزارة الجميع، إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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