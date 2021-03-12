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"طقس العرب": غبار كثيف يضرب الرياض الجمعة

توقع "طقس العرب" عاصفة ومغبرة بكثافة تنتظر العاصمة الرياض، اليوم الجمعة؛ مؤكداً أن هذا ما تُجمع عليه مُخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في طقس العرب، وسيكون لها أثرها المباشر على مظاهر الحياة العامة.

وفي التفاصيل توقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب" بأنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100كم/ساعة، ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبب بانعدامها بشكل تام، في حين تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة/ السبت والله أعلم.

حالة الطقس أتربة مثارة غبار الأرصاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس العرب": غبار كثيف يضرب الرياض الجمعة
سبق

توقع "طقس العرب" عاصفة ومغبرة بكثافة تنتظر العاصمة الرياض، اليوم الجمعة؛ مؤكداً أن هذا ما تُجمع عليه مُخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في طقس العرب، وسيكون لها أثرها المباشر على مظاهر الحياة العامة.

وفي التفاصيل توقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب" بأنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100كم/ساعة، ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبب بانعدامها بشكل تام، في حين تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة/ السبت والله أعلم.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:35 AM

"طقس العرب": غبار كثيف يضرب الرياض الجمعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,598

توقع "طقس العرب" عاصفة ومغبرة بكثافة تنتظر العاصمة الرياض، اليوم الجمعة؛ مؤكداً أن هذا ما تُجمع عليه مُخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في طقس العرب، وسيكون لها أثرها المباشر على مظاهر الحياة العامة.

وفي التفاصيل توقع "طقس العرب" أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.

وأشار "طقس العرب" بأنه مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100كم/ساعة، ويتوقع أن تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبب بانعدامها بشكل تام، في حين تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة/ السبت والله أعلم.

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