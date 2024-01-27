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"ساما": 8.8 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022

التقرير الأسبوعي: تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال ما يمثل 32 % من إجمالي المبيعات

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية 8.77 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022 مقارنة بنحو 9.51 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟـ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 111.5 مليون عملية.

فيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022، فقد تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ 1.41 مليار ريال.

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"ساما": 8.8 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022
سبق

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية 8.77 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022 مقارنة بنحو 9.51 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟـ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 111.5 مليون عملية.

فيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022، فقد تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ 1.41 مليار ريال.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:56 AM

"ساما": 8.8 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022

التقرير الأسبوعي: تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال ما يمثل 32 % من إجمالي المبيعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية 8.77 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022 مقارنة بنحو 9.51 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟـ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 111.5 مليون عملية.

فيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2022، فقد تصدّرت الرياض بنحو 2.78 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ 1.41 مليار ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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