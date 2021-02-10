"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.
"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-10
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.