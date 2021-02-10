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"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.

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"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
12,948

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371356 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة.

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