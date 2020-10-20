النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

تطورات كورونا.. إغلاق حادّ غرب بريطانيا ابتداءً من الجمعة

فرض غرامة على عدم لبس الكمامة تصل لـ200 باوند

كشفت السلطات البريطانية بأنه سيتم تطبيق إغلاق حاد في غرب البلاد. وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد تزايد الحالات في الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19 المستجد مع عدم قدرة تحمل المستشفيات في البلاد.

وفي هذا الإطار شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة في المرافق العامة وأثناء استخدام المواصلات العامة ويشمل العاملين فيها، وفي حال لم يتم الالتزام سيتم فرض عقوبة مالية للفرد تصل إلى 200 باوند.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تطورات كورونا.. إغلاق حادّ غرب بريطانيا ابتداءً من الجمعة
سبق

كشفت السلطات البريطانية بأنه سيتم تطبيق إغلاق حاد في غرب البلاد. وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد تزايد الحالات في الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19 المستجد مع عدم قدرة تحمل المستشفيات في البلاد.

وفي هذا الإطار شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة في المرافق العامة وأثناء استخدام المواصلات العامة ويشمل العاملين فيها، وفي حال لم يتم الالتزام سيتم فرض عقوبة مالية للفرد تصل إلى 200 باوند.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:32 PM

تطورات كورونا.. إغلاق حادّ غرب بريطانيا ابتداءً من الجمعة

فرض غرامة على عدم لبس الكمامة تصل لـ200 باوند

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
263

كشفت السلطات البريطانية بأنه سيتم تطبيق إغلاق حاد في غرب البلاد. وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد تزايد الحالات في الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19 المستجد مع عدم قدرة تحمل المستشفيات في البلاد.

وفي هذا الإطار شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة في المرافق العامة وأثناء استخدام المواصلات العامة ويشمل العاملين فيها، وفي حال لم يتم الالتزام سيتم فرض عقوبة مالية للفرد تصل إلى 200 باوند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,542

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة