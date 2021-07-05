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ماذا حدث بين لاعبي المنتخب الفرنسي وتسبّب في خروجهم من أمم أوروبا؟

تقارير إعلامية فرنسية تحمّل بعض اللاعبين المسؤولية.. غضب وتلاسن

حمّلت تقارير إعلامية فرنسية الخلاف الذي وقع بين لاعب وسط المنتخب ونادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وزميله بنيامين بافارد، في المباراة الأخيرة في "يورو 2020" أمام سويسرا، مسؤولية الهزيمة.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تفاصيل خلافٍ وقع بين لاعبي المنتخب الفرنسي، خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى وقوع اشتباك بين بول بوغبا، وبنيامين بافارد، عقب تسجيل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 75، حين تحدث بافارد مع رافاييل فاران، عن تخوّفه من تراجع بوغبا عن الدفاع.

وبعدما نقل فاران مخاوف بافارد لبوغبا، غضب الأخير، وتوجّه نحو بافارد، وسأله: "ماذا قلت عني؟"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وحصل "تلاسن" بين اللاعبين، حيث أطلق بافارد إهانات لبوغبا، الأمر الذي أثار توتراً بين لاعبي المنتخب.

ورجّحت "لوباريزيان" أن يكون هذا الخلاف سبباً في خروج المنتخب الفرنسي من البطولة، بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وإلى جانب الخلاف على أرض الملعب، ذكرت "لوباريزيان"، أن شجاراً آخر وقع بين والدة أدريان رابيو وعائلتَي كل من بوغبا وكيليان مبابي في المدرجات، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ماذا حدث بين لاعبي المنتخب الفرنسي وتسبّب في خروجهم من أمم أوروبا؟
سبق

حمّلت تقارير إعلامية فرنسية الخلاف الذي وقع بين لاعب وسط المنتخب ونادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وزميله بنيامين بافارد، في المباراة الأخيرة في "يورو 2020" أمام سويسرا، مسؤولية الهزيمة.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تفاصيل خلافٍ وقع بين لاعبي المنتخب الفرنسي، خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى وقوع اشتباك بين بول بوغبا، وبنيامين بافارد، عقب تسجيل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 75، حين تحدث بافارد مع رافاييل فاران، عن تخوّفه من تراجع بوغبا عن الدفاع.

وبعدما نقل فاران مخاوف بافارد لبوغبا، غضب الأخير، وتوجّه نحو بافارد، وسأله: "ماذا قلت عني؟"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وحصل "تلاسن" بين اللاعبين، حيث أطلق بافارد إهانات لبوغبا، الأمر الذي أثار توتراً بين لاعبي المنتخب.

ورجّحت "لوباريزيان" أن يكون هذا الخلاف سبباً في خروج المنتخب الفرنسي من البطولة، بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وإلى جانب الخلاف على أرض الملعب، ذكرت "لوباريزيان"، أن شجاراً آخر وقع بين والدة أدريان رابيو وعائلتَي كل من بوغبا وكيليان مبابي في المدرجات، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:16 AM

ماذا حدث بين لاعبي المنتخب الفرنسي وتسبّب في خروجهم من أمم أوروبا؟

تقارير إعلامية فرنسية تحمّل بعض اللاعبين المسؤولية.. غضب وتلاسن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمّلت تقارير إعلامية فرنسية الخلاف الذي وقع بين لاعب وسط المنتخب ونادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، وزميله بنيامين بافارد، في المباراة الأخيرة في "يورو 2020" أمام سويسرا، مسؤولية الهزيمة.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن تفاصيل خلافٍ وقع بين لاعبي المنتخب الفرنسي، خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إلى وقوع اشتباك بين بول بوغبا، وبنيامين بافارد، عقب تسجيل بوغبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 75، حين تحدث بافارد مع رافاييل فاران، عن تخوّفه من تراجع بوغبا عن الدفاع.

وبعدما نقل فاران مخاوف بافارد لبوغبا، غضب الأخير، وتوجّه نحو بافارد، وسأله: "ماذا قلت عني؟"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وحصل "تلاسن" بين اللاعبين، حيث أطلق بافارد إهانات لبوغبا، الأمر الذي أثار توتراً بين لاعبي المنتخب.

ورجّحت "لوباريزيان" أن يكون هذا الخلاف سبباً في خروج المنتخب الفرنسي من البطولة، بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام سويسرا، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وإلى جانب الخلاف على أرض الملعب، ذكرت "لوباريزيان"، أن شجاراً آخر وقع بين والدة أدريان رابيو وعائلتَي كل من بوغبا وكيليان مبابي في المدرجات، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

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