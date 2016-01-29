النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بناطع

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 1 – 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 246 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 220 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 102 مراجع، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة في مديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فاير الوحيشي أن الأجهزة المقدمة للمستشفى تشمل جهاز فحص الدم العام (سي بي سي)، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة ورفوف أدراج خشبية، وأنابيب زجاجية، وغيرها.

وثمّن "الوحيشي" الدعم النوعي المقدم للخدمات الصحية اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 1 – 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 246 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 220 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 102 مراجع، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة في مديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فاير الوحيشي أن الأجهزة المقدمة للمستشفى تشمل جهاز فحص الدم العام (سي بي سي)، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة ورفوف أدراج خشبية، وأنابيب زجاجية، وغيرها.

وثمّن "الوحيشي" الدعم النوعي المقدم للخدمات الصحية اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
04:07 PM

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بناطع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
286

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 1 – 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 246 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 220 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 102 مراجع، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة في مديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فاير الوحيشي أن الأجهزة المقدمة للمستشفى تشمل جهاز فحص الدم العام (سي بي سي)، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة ورفوف أدراج خشبية، وأنابيب زجاجية، وغيرها.

وثمّن "الوحيشي" الدعم النوعي المقدم للخدمات الصحية اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة