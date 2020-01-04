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الليلة "السوبر" الأول بين النصر والتعاون.. لمن يبتسم الحظ؟

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.. عند الـ8:15 مساء

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مسرحًا لبطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة (النسخة السادسة)، وذلك حينما يواجه النصر نظيره التعاون عند الساعة الـ8:15 من مساء اليوم السبت.

النصر يخوض اللقاء وهو في أفضل حالاته (متصدر الدوري بـ 29 نقطة - حامل اللقب الموسم الماضي)، إلى جانب تفوُّقه على "السكري" في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين 2/ 1؛ وبالتالي فإن معنويات عناصر النصر تعد الأفضل. كما أن الاستقرار الفني الذي يعيشه الأصفر بقيادة "البرتغالي" روي فيتوريا يدعم الفريق، عكس التعاون الذي أقال المدير الفني "البرتغالي" سيرجو قبل أيام عدة؛ ليحل بدلاً منه "الوطني" عبدالله عسيري الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي (شخصي) له.

ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومواطنه "امرابط "، وسلطان الغنام، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه بيتروس، والنيجيري أحمد موسى؛ ليحسم النتيجة، ويخطف اللقب الأول له هذا الموسم.

في المقابل يأمل التعاون بمصالحة جماهيره في هذا اللقاء بعد الخسائر المتتالية دوريًّا، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك (حامل اللقب الموسم الماضي).

ويبقى السؤال: لمن يبتسم الحظ، ويخطف لقب "السوبر" السعودي الأول؟

كأس السوبر النصر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة "السوبر" الأول بين النصر والتعاون.. لمن يبتسم الحظ؟
سبق

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مسرحًا لبطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة (النسخة السادسة)، وذلك حينما يواجه النصر نظيره التعاون عند الساعة الـ8:15 من مساء اليوم السبت.

النصر يخوض اللقاء وهو في أفضل حالاته (متصدر الدوري بـ 29 نقطة - حامل اللقب الموسم الماضي)، إلى جانب تفوُّقه على "السكري" في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين 2/ 1؛ وبالتالي فإن معنويات عناصر النصر تعد الأفضل. كما أن الاستقرار الفني الذي يعيشه الأصفر بقيادة "البرتغالي" روي فيتوريا يدعم الفريق، عكس التعاون الذي أقال المدير الفني "البرتغالي" سيرجو قبل أيام عدة؛ ليحل بدلاً منه "الوطني" عبدالله عسيري الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي (شخصي) له.

ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومواطنه "امرابط "، وسلطان الغنام، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه بيتروس، والنيجيري أحمد موسى؛ ليحسم النتيجة، ويخطف اللقب الأول له هذا الموسم.

في المقابل يأمل التعاون بمصالحة جماهيره في هذا اللقاء بعد الخسائر المتتالية دوريًّا، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك (حامل اللقب الموسم الماضي).

ويبقى السؤال: لمن يبتسم الحظ، ويخطف لقب "السوبر" السعودي الأول؟

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
01:27 AM

الليلة "السوبر" الأول بين النصر والتعاون.. لمن يبتسم الحظ؟

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.. عند الـ8:15 مساء

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
5,248

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مسرحًا لبطولة السوبر السعودي لكرة القدم على كأس الهيئة العامة للرياضة (النسخة السادسة)، وذلك حينما يواجه النصر نظيره التعاون عند الساعة الـ8:15 من مساء اليوم السبت.

النصر يخوض اللقاء وهو في أفضل حالاته (متصدر الدوري بـ 29 نقطة - حامل اللقب الموسم الماضي)، إلى جانب تفوُّقه على "السكري" في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين 2/ 1؛ وبالتالي فإن معنويات عناصر النصر تعد الأفضل. كما أن الاستقرار الفني الذي يعيشه الأصفر بقيادة "البرتغالي" روي فيتوريا يدعم الفريق، عكس التعاون الذي أقال المدير الفني "البرتغالي" سيرجو قبل أيام عدة؛ ليحل بدلاً منه "الوطني" عبدالله عسيري الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي (شخصي) له.

ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومواطنه "امرابط "، وسلطان الغنام، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه بيتروس، والنيجيري أحمد موسى؛ ليحسم النتيجة، ويخطف اللقب الأول له هذا الموسم.

في المقابل يأمل التعاون بمصالحة جماهيره في هذا اللقاء بعد الخسائر المتتالية دوريًّا، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك (حامل اللقب الموسم الماضي).

ويبقى السؤال: لمن يبتسم الحظ، ويخطف لقب "السوبر" السعودي الأول؟

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