اعتمدت الإمارات والبحرين، ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19، الذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمَدة في وجهة الوصول.
الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد 19
سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر دون الحاجة إلى الحجر
اعتمدت الإمارات والبحرين، ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19، الذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمَدة في وجهة الوصول.الإمارات والبحرين
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الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد 19صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-10
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
07:35 PM
الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد 19
سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر دون الحاجة إلى الحجر
اعتمدت الإمارات والبحرين، ممر سفر آمنًا بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19، الذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءًا من أول أيام عيد الفطر، دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمَدة في وجهة الوصول.
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