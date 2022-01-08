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بعد عودته من بلاده.. "كورونا" يبعد "ميسي" عن باريس

أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراته المقبلة في الدوري أمام ليون في ملعب الأخير، الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين عاد إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من بلاده بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

وقال سان جيرمان في بيان: «سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة».

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد عودته من بلاده.. "كورونا" يبعد "ميسي" عن باريس
سبق

أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراته المقبلة في الدوري أمام ليون في ملعب الأخير، الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين عاد إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من بلاده بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

وقال سان جيرمان في بيان: «سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة».

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
04:27 PM

بعد عودته من بلاده.. "كورونا" يبعد "ميسي" عن باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراته المقبلة في الدوري أمام ليون في ملعب الأخير، الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين عاد إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من بلاده بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار لكن لم يسمح له بالعودة للعب.

وقال سان جيرمان في بيان: «سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة».

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