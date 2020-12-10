النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس: صورة مشرقة وأنموذج.. مبادرة "الفيصل" ضمن "مكة الثقافي 5"

قال: في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين لذا المسارعة التقنية بالحرمين واجبة

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أقامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ندوة حول "الخدمات الرقمية في الحرمين الشريفين من الرؤية إلى الواقع- حقائق وأرقام".

وأشار، خلال مشاركته بالندوة، إلى أن مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن ملتقى مكة الثقافي في موسمه الخامس، تُعد أنموذجًا مشرفًا وصورة مشرقة لحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على العناية بتطوير منظومة الخدمات في هذه البلاد المباركة وهذه البقعة خاصة التي فيها استقبال ضيوف الرحمن.

وقدّم "السديس" الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الملك عبدالعزيز؛ نظير ما تقدمان من تعاون بنّاء وتكامل وتناغم وتنسيق، مبتغاه تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وهذا دأب أجهزة الدولة كافة وعلى رأسها المقام الكريم.

وذكر أن الرقمنة والتقانة واستثمار وسائلها المهمة في تقديم أرقى مستوى لأشرف مكان، وأن طموحنا دائمًا أن نقدم المزيد تحقيقًا لتطلعات القيادة رعاها الله، ولا تخفى علينا أهمية التقنية ونحن في عالم رقمي اليوم.

ونوّه بأنه في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين؛ لذا وجب علينا جميعًا أن نسارع في التطور التقني بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات التقنية ذات العلاقة.

وأوضح أن ديننا الحنيف لم يقف بوسطيته واعتداله عائقًا أمام التطور البتة؛ بل إنه يحثنا على استثمار كل ما يعيننا من الوسائل على تحقيق المقاصد.

وتابع: "نشهد في الرئاسة باستمرار، مبادرات وخدمات تقنية وأجهزة متطورة في مجال التحول الرقمي والتطور التقني، واستثمار التقنية في المجال الإعلامي والترجمة".

في الختام، دعا "السديس" إلى إقامة مؤتمر عالمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى حلقات عمل متتابعة يخرج عنها مبادرات وخدمات تعود بالنفع على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس: صورة مشرقة وأنموذج.. مبادرة "الفيصل" ضمن "مكة الثقافي 5"
سبق

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أقامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ندوة حول "الخدمات الرقمية في الحرمين الشريفين من الرؤية إلى الواقع- حقائق وأرقام".

وأشار، خلال مشاركته بالندوة، إلى أن مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن ملتقى مكة الثقافي في موسمه الخامس، تُعد أنموذجًا مشرفًا وصورة مشرقة لحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على العناية بتطوير منظومة الخدمات في هذه البلاد المباركة وهذه البقعة خاصة التي فيها استقبال ضيوف الرحمن.

وقدّم "السديس" الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الملك عبدالعزيز؛ نظير ما تقدمان من تعاون بنّاء وتكامل وتناغم وتنسيق، مبتغاه تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وهذا دأب أجهزة الدولة كافة وعلى رأسها المقام الكريم.

وذكر أن الرقمنة والتقانة واستثمار وسائلها المهمة في تقديم أرقى مستوى لأشرف مكان، وأن طموحنا دائمًا أن نقدم المزيد تحقيقًا لتطلعات القيادة رعاها الله، ولا تخفى علينا أهمية التقنية ونحن في عالم رقمي اليوم.

ونوّه بأنه في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين؛ لذا وجب علينا جميعًا أن نسارع في التطور التقني بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات التقنية ذات العلاقة.

وأوضح أن ديننا الحنيف لم يقف بوسطيته واعتداله عائقًا أمام التطور البتة؛ بل إنه يحثنا على استثمار كل ما يعيننا من الوسائل على تحقيق المقاصد.

وتابع: "نشهد في الرئاسة باستمرار، مبادرات وخدمات تقنية وأجهزة متطورة في مجال التحول الرقمي والتطور التقني، واستثمار التقنية في المجال الإعلامي والترجمة".

في الختام، دعا "السديس" إلى إقامة مؤتمر عالمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى حلقات عمل متتابعة يخرج عنها مبادرات وخدمات تعود بالنفع على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
09:15 AM

السديس: صورة مشرقة وأنموذج.. مبادرة "الفيصل" ضمن "مكة الثقافي 5"

قال: في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين لذا المسارعة التقنية بالحرمين واجبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أقامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ندوة حول "الخدمات الرقمية في الحرمين الشريفين من الرؤية إلى الواقع- حقائق وأرقام".

وأشار، خلال مشاركته بالندوة، إلى أن مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن ملتقى مكة الثقافي في موسمه الخامس، تُعد أنموذجًا مشرفًا وصورة مشرقة لحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على العناية بتطوير منظومة الخدمات في هذه البلاد المباركة وهذه البقعة خاصة التي فيها استقبال ضيوف الرحمن.

وقدّم "السديس" الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الملك عبدالعزيز؛ نظير ما تقدمان من تعاون بنّاء وتكامل وتناغم وتنسيق، مبتغاه تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وهذا دأب أجهزة الدولة كافة وعلى رأسها المقام الكريم.

وذكر أن الرقمنة والتقانة واستثمار وسائلها المهمة في تقديم أرقى مستوى لأشرف مكان، وأن طموحنا دائمًا أن نقدم المزيد تحقيقًا لتطلعات القيادة رعاها الله، ولا تخفى علينا أهمية التقنية ونحن في عالم رقمي اليوم.

ونوّه بأنه في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين؛ لذا وجب علينا جميعًا أن نسارع في التطور التقني بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات التقنية ذات العلاقة.

وأوضح أن ديننا الحنيف لم يقف بوسطيته واعتداله عائقًا أمام التطور البتة؛ بل إنه يحثنا على استثمار كل ما يعيننا من الوسائل على تحقيق المقاصد.

وتابع: "نشهد في الرئاسة باستمرار، مبادرات وخدمات تقنية وأجهزة متطورة في مجال التحول الرقمي والتطور التقني، واستثمار التقنية في المجال الإعلامي والترجمة".

في الختام، دعا "السديس" إلى إقامة مؤتمر عالمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى حلقات عمل متتابعة يخرج عنها مبادرات وخدمات تعود بالنفع على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,482
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,379
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,929

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة