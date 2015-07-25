تخصيص 19 مركزًا لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي "تعليم صبيا"

في إطار الشراكة مع جامعة جازان والشؤون الصحية بالمنطقة

استمرارًا لجهود وزارة التعليم في تحقيق العودة الآمنة للمدارس، وبعد أن بدأت وزارة الصحة في تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا) والبدء في إعطاء اللقاح للفئة العمرية (١٢- ١٨ سنة)؛ جددت إدارة تعليم صبيا دعوة منسوبيها في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس من الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة، للاستفادة من المبادرة التي أطلقتها الإدارة -ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية- مع المستشفى الجامعي بجامعة جازان لأخذ لقاح كورونا دون موعد مسبق، عبر سبعة مراكز بمكاتب تعليم: (صبيا، العيدابي، هروب، ضمد، الريث، بيش، الدرب).

وقال المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي: أخذ اللقاح سيكون في الفترة المسائية بحيث تبدأ منذ الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء، وتنطلق الحملة من ١٥ إلى ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، مستهدفة الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات، وأولياء الأمور.

وأشار إلى استمرار مراكز اللقحات التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة المنتشرة في المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، في تقديم اللقاحات المتمثلة في مركز صحي الحسيني، ومركز صبيا الجديدة، والمركز الحضاري ببيش، ومركز بيش الجنوبي، ومستشفى الدرب العام، ومركز صحي بني مالك، ومستشفى فيفا العام، ومستشفى ضمد العام، ومستشفى الريث العام، ومركز صحي الدرب، ومركز الرعاية الأولية ببلغازي، ومركز صحي فيفا.

وفي السياق ذاته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي: نسبة الطلبة الذين أخذوا اللقاح بحسب آخر الإحصائيات، قد بلغت أكثر من ٣٠%؛ فيما وصلت نسبة المُحصّنين من الكادر الإداري ٩٥%، وأكثر من ٨٥% للمعلمين والمعلمات.

وأضاف: الإدارة تؤكد على البقية من غير المحصنين سرعة التوجه إلى مراكز اللقاح المعتمدة؛ وذلك لارتباط اللقاح بالدخول لمواقع العمل ابتداء من تاريخ ٢٢ ذي الحجة وفق ما ورد من توجيهات وزارة الموارد البشرية.

بدوره، قال مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي: هذه الدعوة لتحصين الفئة المستهدفة من الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات التعليم؛ تأتي استجابة من إدارة تعليم صبيا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان؛ مثمنًا حرص وزارة التعليم وجهودها التوعوية لتطعيم أكثر من مليونين وسبعمائة ألف طالب وطالبة، بما يسهم في العودة الآمنة للدراسة بشكل حضوري.

ونوّه "الخرمي" بتفهم أولياء الأمور والأسر، وتفاعلهم مع وزارة التعليم ومبادرتهم لتحصين أبنائهم من الفئة المستهدفة عمريًّا؛ مشيدًا بشراكة وتعاون وزارة الصحة -ممثلة في الشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة جازان- مع تعليم صبيا لحصول مستفيديه على لقاح كورونا؛ بما يدعم جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، مقدمًا شكره للعاملين في الصحة المدرسية ومكاتب التعليم، سائلًا للجميع الصحة والعافية.