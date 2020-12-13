كان يوم أمس السبت يوماً حافلاً بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع التنموية، وعقد اللقاءات المثمرة، وصدور التوجيهات الهادفة لدعم عجلة التنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين في محافظة الطائف. كان هذا من ثمار الزيارة التي قام وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، لمحافظة الطائف. حجر الأساس لمشاريع سكنية وترفيهية الزيارة اشتملت على 13 محطة بدأت بوضع حجر الأساس لمشروع منتزه النقبة الحمراء السكني الترفيهي الذي يجري إنشاؤه على مساحة 160 ألف متر مربع، كما وضع الحقيل حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد والذي يشتمل على منتجع وشاليهات ومواقع للفعاليات. جولة تفقدية على التلفريك والقرية السياحية وقام الحقيل خلال الزيارة بجولة على مشروع تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية كما اطلع على المقومات السياحية في الهدا وتفقد مشروع مبنى أمانة الطائف واطلع على معرض الأمانة في منتزه الردف. الحقيل بوجه بتسهيل إجراءات إصدار الرخص ويؤكد على التحول الإلكتروني في الخدمات والتقى الوزير الحقيل مع رؤساء المجالس البلدية والبلديات المرتبطة ثم عقد لقاء آخر مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال أكد خلالها على أهمية تسريع إجراءات استخراج الرخص والخدمات المقدمة للمراجعين، مبيناً أن الوزارة تطمح في أن تتم خدمة 90٪ من المراجعين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة البلديات والأمانات في نهاية عام 2022 أو منتصف 2023 بالكثير. وخلال لقائه مع رجال الأعمال أكد الحقيل على دعم القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة في إدارة العمل البلدي وتسهيل الإجراءات لخدمته، وفتح الأبواب للاستماع لاقتراحات رجال الأعمال ومناقشتها والعمل بالمناسب منها. جولة على المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري وقام الوزير الحقيل بجولات ميدانية شملت المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري، فيما يستكمل اليوم الجولات لتشمل الضاحية السكنية وتفقد مشروع مخطط مدينة الورد السكني. ويختتم الحقيل زيارته لمحافظة الطائف بافتتاح حديقة الفواكه والاطلاع على برنامج تأهيل الحدائق في الشفا.

"الحقيل" في الطائف.. 13 محطة في جولة حافلة بالمشاريع التنموية واللقاءات المثمرة والزيارات التفقدية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-13 كان يوم أمس السبت يوماً حافلاً بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع التنموية، وعقد اللقاءات المثمرة، وصدور التوجيهات الهادفة لدعم عجلة التنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين في محافظة الطائف.

كان هذا من ثمار الزيارة التي قام وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، لمحافظة الطائف.



حجر الأساس لمشاريع سكنية وترفيهية



الزيارة اشتملت على 13 محطة بدأت بوضع حجر الأساس لمشروع منتزه النقبة الحمراء السكني الترفيهي الذي يجري إنشاؤه على مساحة 160 ألف متر مربع، كما وضع الحقيل حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد والذي يشتمل على منتجع وشاليهات ومواقع للفعاليات.



جولة تفقدية على التلفريك والقرية السياحية



وقام الحقيل خلال الزيارة بجولة على مشروع تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية كما اطلع على المقومات السياحية في الهدا وتفقد مشروع مبنى أمانة الطائف واطلع على معرض الأمانة في منتزه الردف.



الحقيل بوجه بتسهيل إجراءات إصدار الرخص ويؤكد على التحول الإلكتروني في الخدمات



والتقى الوزير الحقيل مع رؤساء المجالس البلدية والبلديات المرتبطة ثم عقد لقاء آخر مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال أكد خلالها على أهمية تسريع إجراءات استخراج الرخص والخدمات المقدمة للمراجعين، مبيناً أن الوزارة تطمح في أن تتم خدمة 90٪ من المراجعين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة البلديات والأمانات في نهاية عام 2022 أو منتصف 2023 بالكثير.

وخلال لقائه مع رجال الأعمال أكد الحقيل على دعم القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة في إدارة العمل البلدي وتسهيل الإجراءات لخدمته، وفتح الأبواب للاستماع لاقتراحات رجال الأعمال ومناقشتها والعمل بالمناسب منها.



جولة على المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري



وقام الوزير الحقيل بجولات ميدانية شملت المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري، فيما يستكمل اليوم الجولات لتشمل الضاحية السكنية وتفقد مشروع مخطط مدينة الورد السكني.

ويختتم الحقيل زيارته لمحافظة الطائف بافتتاح حديقة الفواكه والاطلاع على برنامج تأهيل الحدائق في الشفا.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 10:55 PM

اخر تعديل 14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 03:18 AM

"الحقيل" في الطائف.. 13 محطة في جولة حافلة بالمشاريع التنموية واللقاءات المثمرة والزيارات التفقدية أكد على دعم القطاع الخاص ووجه بتسريع الإجراءات لخدمة المواطنين تحقيقاً لرؤية ولي العهد





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كان يوم أمس السبت يوماً حافلاً بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع التنموية، وعقد اللقاءات المثمرة، وصدور التوجيهات الهادفة لدعم عجلة التنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين في محافظة الطائف.

كان هذا من ثمار الزيارة التي قام وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، لمحافظة الطائف.



حجر الأساس لمشاريع سكنية وترفيهية



الزيارة اشتملت على 13 محطة بدأت بوضع حجر الأساس لمشروع منتزه النقبة الحمراء السكني الترفيهي الذي يجري إنشاؤه على مساحة 160 ألف متر مربع، كما وضع الحقيل حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد والذي يشتمل على منتجع وشاليهات ومواقع للفعاليات.



جولة تفقدية على التلفريك والقرية السياحية



وقام الحقيل خلال الزيارة بجولة على مشروع تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية كما اطلع على المقومات السياحية في الهدا وتفقد مشروع مبنى أمانة الطائف واطلع على معرض الأمانة في منتزه الردف.



الحقيل بوجه بتسهيل إجراءات إصدار الرخص ويؤكد على التحول الإلكتروني في الخدمات



والتقى الوزير الحقيل مع رؤساء المجالس البلدية والبلديات المرتبطة ثم عقد لقاء آخر مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال أكد خلالها على أهمية تسريع إجراءات استخراج الرخص والخدمات المقدمة للمراجعين، مبيناً أن الوزارة تطمح في أن تتم خدمة 90٪ من المراجعين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة البلديات والأمانات في نهاية عام 2022 أو منتصف 2023 بالكثير.

وخلال لقائه مع رجال الأعمال أكد الحقيل على دعم القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة في إدارة العمل البلدي وتسهيل الإجراءات لخدمته، وفتح الأبواب للاستماع لاقتراحات رجال الأعمال ومناقشتها والعمل بالمناسب منها.



جولة على المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري



وقام الوزير الحقيل بجولات ميدانية شملت المنطقة التاريخية ومواقع معالجات التشوه البصري، فيما يستكمل اليوم الجولات لتشمل الضاحية السكنية وتفقد مشروع مخطط مدينة الورد السكني.

ويختتم الحقيل زيارته لمحافظة الطائف بافتتاح حديقة الفواكه والاطلاع على برنامج تأهيل الحدائق في الشفا.