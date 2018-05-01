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"هلال جدة" ينقل مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد

بمساعدة فِرقة من الدفاع المدني.. وتزن أكثر من 200 كيلوجرام

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في نقل سيدة، تزن أكثر من 200 كيلوجرام، من منزلها بحي البوادي إلى إسعاف الهلال الأحمر؛ إذ تعاني سمنة مفرطة؛ عانت بسببها أزمة تنفسية حادة.

وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نقلت مساء اليوم مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج؛ إذ باشرت فرقة إسعافية وفرقة الاستجابة المتقدمة، بوجود القائد الميداني محمد الشريف، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي هيئة الهلال الأحمر، من العمارة السكنية التي تسكن فيها المريضة بالدور الثاني، وقد تم التغلب على صعوبة نقلها بسبب وزنها المفرط.

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"هلال جدة" ينقل مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد
سبق

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في نقل سيدة، تزن أكثر من 200 كيلوجرام، من منزلها بحي البوادي إلى إسعاف الهلال الأحمر؛ إذ تعاني سمنة مفرطة؛ عانت بسببها أزمة تنفسية حادة.

وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نقلت مساء اليوم مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج؛ إذ باشرت فرقة إسعافية وفرقة الاستجابة المتقدمة، بوجود القائد الميداني محمد الشريف، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي هيئة الهلال الأحمر، من العمارة السكنية التي تسكن فيها المريضة بالدور الثاني، وقد تم التغلب على صعوبة نقلها بسبب وزنها المفرط.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:36 PM

"هلال جدة" ينقل مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد

بمساعدة فِرقة من الدفاع المدني.. وتزن أكثر من 200 كيلوجرام

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عبدالله الراجحي - جدة
0
12,017

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في نقل سيدة، تزن أكثر من 200 كيلوجرام، من منزلها بحي البوادي إلى إسعاف الهلال الأحمر؛ إذ تعاني سمنة مفرطة؛ عانت بسببها أزمة تنفسية حادة.

وأوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي نقلت مساء اليوم مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج؛ إذ باشرت فرقة إسعافية وفرقة الاستجابة المتقدمة، بوجود القائد الميداني محمد الشريف، وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي هيئة الهلال الأحمر، من العمارة السكنية التي تسكن فيها المريضة بالدور الثاني، وقد تم التغلب على صعوبة نقلها بسبب وزنها المفرط.

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