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"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد أسبوع من إصابته بكورونا.. "الإليزيه": بوادر تحسّن على صحة "ماكرون"

قلّل وتيرة أنشطته بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة

كشف قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور بوادر تحسّن لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

ووفق "رويترز"، فقد جاء ذلك على خلفية الإعلان، على مدى الأيام الأخيرة، أن صحة الرئيس الفرنسي مستقرة.

وسبق أن ذكرت الرئاسة أن "ماكرون" قلّل وتيرة أنشطته، بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة مثل مواجهة جائحة فيروس كورونا وقضية "بريكست".

وترأس الرئيس الفرنسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتماعاً حكومياً بواسطة الفيديو.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أسبوع من إصابته بكورونا.. "الإليزيه": بوادر تحسّن على صحة "ماكرون"
سبق

كشف قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور بوادر تحسّن لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

ووفق "رويترز"، فقد جاء ذلك على خلفية الإعلان، على مدى الأيام الأخيرة، أن صحة الرئيس الفرنسي مستقرة.

وسبق أن ذكرت الرئاسة أن "ماكرون" قلّل وتيرة أنشطته، بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة مثل مواجهة جائحة فيروس كورونا وقضية "بريكست".

وترأس الرئيس الفرنسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتماعاً حكومياً بواسطة الفيديو.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:16 PM

بعد أسبوع من إصابته بكورونا.. "الإليزيه": بوادر تحسّن على صحة "ماكرون"

قلّل وتيرة أنشطته بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور بوادر تحسّن لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

ووفق "رويترز"، فقد جاء ذلك على خلفية الإعلان، على مدى الأيام الأخيرة، أن صحة الرئيس الفرنسي مستقرة.

وسبق أن ذكرت الرئاسة أن "ماكرون" قلّل وتيرة أنشطته، بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة مثل مواجهة جائحة فيروس كورونا وقضية "بريكست".

وترأس الرئيس الفرنسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتماعاً حكومياً بواسطة الفيديو.

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