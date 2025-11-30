انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء
تحدث عن خصائصه وقال: تتعامد الشمس على مدار الجدي في اليوم الـ 21
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".
وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".
انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-30
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".
وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:20 AM
انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء
تحدث عن خصائصه وقال: تتعامد الشمس على مدار الجدي في اليوم الـ 21
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".
وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".