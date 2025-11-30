النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء

تحدث عن خصائصه وقال: تتعامد الشمس على مدار الجدي في اليوم الـ 21

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".

وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".

وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:20 AM

انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء

تحدث عن خصائصه وقال: تتعامد الشمس على مدار الجدي في اليوم الـ 21

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
21,825

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".

وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة