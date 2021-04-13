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برئاسة "الراجحي" ووسط إشادة بالأداء.. "هدف" يعقد اجتماعه الأول للعام 2021

ارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيديه

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن طريق الاتصال المرئي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.


وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي منشآت القطاع الخاص.


واستعرض مجلس إدارة هدف عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

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برئاسة "الراجحي" ووسط إشادة بالأداء.. "هدف" يعقد اجتماعه الأول للعام 2021
سبق

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن طريق الاتصال المرئي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.


وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي منشآت القطاع الخاص.


واستعرض مجلس إدارة هدف عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:03 PM

برئاسة "الراجحي" ووسط إشادة بالأداء.. "هدف" يعقد اجتماعه الأول للعام 2021

ارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيديه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن طريق الاتصال المرئي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأول للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.


وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بدور وأداء صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وبنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي منشآت القطاع الخاص.


واستعرض مجلس إدارة هدف عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

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