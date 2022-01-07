ألوية العمالقة تعلن سيطرتها على منطقة الحنو في مديرية بيحان بشبوة

بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي

أفادت الأنباء الواردة من اليمن بأن ألوية العمالقة أعلنت سيطرتها على منطقة الحنو في مديرية بيحان بشبوة، اليوم الجمعة 7 يناير، وطرد ميليشيا الحوثي منها.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ألوية العمالقة سيطرت على منطقة الحنو في مديرية بيحان.

يأتي هذا غداة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا على وادي بلحارث بمديرية ‎عسيلان.

وأمس شهدت بيحان مواجهات هي الأعنف بين قوات العمالقة وميليشيات الحوثي الإرهابية بمفرق السعدي.

وكانت قوات ألوية العمالقة حررت مناطق جديدة غرب محافظة شبوة، سيطرت على منطقة الصفحة، والديمة، وجبل عتيق، وسيطرت نارياً على مفرق السعدي الذي يربط بيحان شبوة بحريب مأرب، بعد معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.