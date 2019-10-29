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بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م

يناقش قضايا الأمن السيبراني وأثر تقدُّم الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الاثنين فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م، بمشاركة عدد من الدول، بينها المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن "المؤتمر الذي يعد من أكبر وأهم التجمعات الفكرية العسكرية سيناقش العديد من القضايا، منها: الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل، التي تجاربها جارية في تقدُّم كبير ومحل دراسة وتقييم، فضلاً عن كيفية الاستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاة الحروب المستقبلية والمحتملة".

وتُعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات ضمن أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، التي تدور محاورها حول العديد من المواضيع، منها مستقبل التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، واستراتيجيات الدفاع السيبراني، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظامية، فضلاً عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاة للحرب، وتأثيرها في النزاعات الإقليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م
سبق

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الاثنين فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م، بمشاركة عدد من الدول، بينها المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن "المؤتمر الذي يعد من أكبر وأهم التجمعات الفكرية العسكرية سيناقش العديد من القضايا، منها: الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل، التي تجاربها جارية في تقدُّم كبير ومحل دراسة وتقييم، فضلاً عن كيفية الاستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاة الحروب المستقبلية والمحتملة".

وتُعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات ضمن أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، التي تدور محاورها حول العديد من المواضيع، منها مستقبل التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، واستراتيجيات الدفاع السيبراني، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظامية، فضلاً عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاة للحرب، وتأثيرها في النزاعات الإقليمية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:01 AM

بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م

يناقش قضايا الأمن السيبراني وأثر تقدُّم الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الاثنين فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م، بمشاركة عدد من الدول، بينها المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أن "المؤتمر الذي يعد من أكبر وأهم التجمعات الفكرية العسكرية سيناقش العديد من القضايا، منها: الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل، التي تجاربها جارية في تقدُّم كبير ومحل دراسة وتقييم، فضلاً عن كيفية الاستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاة الحروب المستقبلية والمحتملة".

وتُعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات ضمن أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، التي تدور محاورها حول العديد من المواضيع، منها مستقبل التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، واستراتيجيات الدفاع السيبراني، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الجيوش النظامية، فضلاً عن موضوع استخدام التكنولوجيا لتطوير نماذج محاكاة للحرب، وتأثيرها في النزاعات الإقليمية.

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