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"المرغلاني" يفوز بأول بطولة للبوني.. و"سعود بن سلمان" يفوز بتحدي سباقات الخيل

"العجمي" تُوِّج بكأس وزارة التعليم بفوز الجواد "إعجابي" بالمركز الأول للشوط العاشر

توَّج الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الطالب عبدالإله المرغلاني بعد فوزه في أول نسخة لبطولة البوني للطلاب ممثلي مدارسهم.

وتفصيلاً، حقَّق "المرغلاني" من مدرسة حوقل بجدة المركز الأول ببطولة "البوني" بعد أن حل في المركز الأول للسباق الذي خُصصت له مسافة 400 متر.

وتوَّج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "مصابيح" بالمركز الأول للشوط التاسع، في حفل سباق الفروسية الخمسين الذي أُقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

كما توَّج الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم العام، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، نغيمش فهد العجمي بكأس وزارة التعليم؛ وذلك عقب فوز الجواد "إعجابي" بالمركز الأول للشوط العاشر.

واشتمل السباق على 9 أشواط إلى جانب شوطَي الجائزة والتعليم، ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد. وحقق الجواد "الحبير" لمحمد صالح الطويل المركز الأول للشوط الأول، وخطف الجواد "مجحم" لإسطبل عذبة للسباقات المركز الأول للشوط الثاني، فيما حل الجواد "مركب الريح" لأبناء محمد بن عايش الطيار في المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "وجاب" لإسطبل المنقوش في المركز الأول للشوط الرابع، وحلت الفرسة "دنانير الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس، وخطف الجواد "مان أوف ذا نايت" لإسطبل الشاطري المركز الأول للشوط السادس.

وتواصلت الإثارة؛ إذ جاءت الفرسة "مذوقة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، واستمر تألق خيل أبناء الملك عبدالله في الشوط الثامن؛ إذ حقق الجواد "بأمر الله" المركز الأول، وفي الشوط الحادي عشر جاء الجواد "عفوًا" لعبدالله إبراهيم الخشان في المركز الأول.

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"المرغلاني" يفوز بأول بطولة للبوني.. و"سعود بن سلمان" يفوز بتحدي سباقات الخيل
سبق

توَّج الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الطالب عبدالإله المرغلاني بعد فوزه في أول نسخة لبطولة البوني للطلاب ممثلي مدارسهم.

وتفصيلاً، حقَّق "المرغلاني" من مدرسة حوقل بجدة المركز الأول ببطولة "البوني" بعد أن حل في المركز الأول للسباق الذي خُصصت له مسافة 400 متر.

وتوَّج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "مصابيح" بالمركز الأول للشوط التاسع، في حفل سباق الفروسية الخمسين الذي أُقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

كما توَّج الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم العام، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، نغيمش فهد العجمي بكأس وزارة التعليم؛ وذلك عقب فوز الجواد "إعجابي" بالمركز الأول للشوط العاشر.

واشتمل السباق على 9 أشواط إلى جانب شوطَي الجائزة والتعليم، ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد. وحقق الجواد "الحبير" لمحمد صالح الطويل المركز الأول للشوط الأول، وخطف الجواد "مجحم" لإسطبل عذبة للسباقات المركز الأول للشوط الثاني، فيما حل الجواد "مركب الريح" لأبناء محمد بن عايش الطيار في المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "وجاب" لإسطبل المنقوش في المركز الأول للشوط الرابع، وحلت الفرسة "دنانير الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس، وخطف الجواد "مان أوف ذا نايت" لإسطبل الشاطري المركز الأول للشوط السادس.

وتواصلت الإثارة؛ إذ جاءت الفرسة "مذوقة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، واستمر تألق خيل أبناء الملك عبدالله في الشوط الثامن؛ إذ حقق الجواد "بأمر الله" المركز الأول، وفي الشوط الحادي عشر جاء الجواد "عفوًا" لعبدالله إبراهيم الخشان في المركز الأول.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:16 PM

"المرغلاني" يفوز بأول بطولة للبوني.. و"سعود بن سلمان" يفوز بتحدي سباقات الخيل

"العجمي" تُوِّج بكأس وزارة التعليم بفوز الجواد "إعجابي" بالمركز الأول للشوط العاشر

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نافل السبيعي - الرياض
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توَّج الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الطالب عبدالإله المرغلاني بعد فوزه في أول نسخة لبطولة البوني للطلاب ممثلي مدارسهم.

وتفصيلاً، حقَّق "المرغلاني" من مدرسة حوقل بجدة المركز الأول ببطولة "البوني" بعد أن حل في المركز الأول للسباق الذي خُصصت له مسافة 400 متر.

وتوَّج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوز الفرسة "مصابيح" بالمركز الأول للشوط التاسع، في حفل سباق الفروسية الخمسين الذي أُقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

كما توَّج الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم العام، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، نغيمش فهد العجمي بكأس وزارة التعليم؛ وذلك عقب فوز الجواد "إعجابي" بالمركز الأول للشوط العاشر.

واشتمل السباق على 9 أشواط إلى جانب شوطَي الجائزة والتعليم، ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد. وحقق الجواد "الحبير" لمحمد صالح الطويل المركز الأول للشوط الأول، وخطف الجواد "مجحم" لإسطبل عذبة للسباقات المركز الأول للشوط الثاني، فيما حل الجواد "مركب الريح" لأبناء محمد بن عايش الطيار في المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "وجاب" لإسطبل المنقوش في المركز الأول للشوط الرابع، وحلت الفرسة "دنانير الخالدية" لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس، وخطف الجواد "مان أوف ذا نايت" لإسطبل الشاطري المركز الأول للشوط السادس.

وتواصلت الإثارة؛ إذ جاءت الفرسة "مذوقة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، واستمر تألق خيل أبناء الملك عبدالله في الشوط الثامن؛ إذ حقق الجواد "بأمر الله" المركز الأول، وفي الشوط الحادي عشر جاء الجواد "عفوًا" لعبدالله إبراهيم الخشان في المركز الأول.

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