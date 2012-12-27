آل جابر: توقيع مشاريع أساسية في اليمن بقيمة 500 مليون ريال

سفير خادم الحرمين: شملت أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية

قال سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر؛ إن المملكة وقّعت عدة مشاريع في #اليمن، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف خلال حفل توقيع وإطلاق حزمة من مشاريع #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن التنموية الكبرى، بحضور وزراء الحكومة اليمنية، بلغت قيمة المشاريع الأساسية 500 مليون ريال.

وكان قد أطلق #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.