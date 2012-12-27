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آل جابر: توقيع مشاريع أساسية في اليمن بقيمة 500 مليون ريال

سفير خادم الحرمين: شملت أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية

قال سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر؛ إن المملكة وقّعت عدة مشاريع في #اليمن، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف خلال حفل توقيع وإطلاق حزمة من مشاريع #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن التنموية الكبرى، بحضور وزراء الحكومة اليمنية، بلغت قيمة المشاريع الأساسية 500 مليون ريال.

وكان قد أطلق #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آل جابر: توقيع مشاريع أساسية في اليمن بقيمة 500 مليون ريال
سبق

قال سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر؛ إن المملكة وقّعت عدة مشاريع في #اليمن، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف خلال حفل توقيع وإطلاق حزمة من مشاريع #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن التنموية الكبرى، بحضور وزراء الحكومة اليمنية، بلغت قيمة المشاريع الأساسية 500 مليون ريال.

وكان قد أطلق #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
12:30 PM

آل جابر: توقيع مشاريع أساسية في اليمن بقيمة 500 مليون ريال

سفير خادم الحرمين: شملت أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر؛ إن المملكة وقّعت عدة مشاريع في #اليمن، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف خلال حفل توقيع وإطلاق حزمة من مشاريع #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن التنموية الكبرى، بحضور وزراء الحكومة اليمنية، بلغت قيمة المشاريع الأساسية 500 مليون ريال.

وكان قد أطلق #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

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