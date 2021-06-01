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رسميًّا.. "إل جي" تهجر عالم الهواتف الذكية

حوّلت أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية رسميًّا تخليها عن إنتاج أي هواتف ذكية بدءًا من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلًا من صناعة الهواتف الذكية.

ولجأت "إل جي" إلى هذا القرار، بعد سنوات من خسارة الأموال في هذا القسم؛ لتضع حدًّا لأعمالها في عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية في نهاية يوليو.

وستستمر "إل جي" في بيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها، حتى بعد هذا التاريخ، ولكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رسميًّا.. "إل جي" تهجر عالم الهواتف الذكية
سبق

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية رسميًّا تخليها عن إنتاج أي هواتف ذكية بدءًا من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلًا من صناعة الهواتف الذكية.

ولجأت "إل جي" إلى هذا القرار، بعد سنوات من خسارة الأموال في هذا القسم؛ لتضع حدًّا لأعمالها في عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية في نهاية يوليو.

وستستمر "إل جي" في بيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها، حتى بعد هذا التاريخ، ولكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:18 AM

رسميًّا.. "إل جي" تهجر عالم الهواتف الذكية

حوّلت أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية رسميًّا تخليها عن إنتاج أي هواتف ذكية بدءًا من شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلًا من صناعة الهواتف الذكية.

ولجأت "إل جي" إلى هذا القرار، بعد سنوات من خسارة الأموال في هذا القسم؛ لتضع حدًّا لأعمالها في عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية في نهاية يوليو.

وستستمر "إل جي" في بيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها، حتى بعد هذا التاريخ، ولكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.

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