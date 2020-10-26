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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:39 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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