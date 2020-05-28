النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونسون" يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام في بريطانيا

قال: المحال التجارية ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية تعود الاثنين.. والثانوية بعد أسبوعين

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحال التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستُفتح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.

وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.

كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفًا و837 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونسون" يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام في بريطانيا
سبق

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحال التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستُفتح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.

وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.

كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفًا و837 شخصًا.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
09:41 PM

"جونسون" يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام في بريطانيا

قال: المحال التجارية ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية تعود الاثنين.. والثانوية بعد أسبوعين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,261

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحال التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستُفتح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.

وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.

كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفًا و837 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة