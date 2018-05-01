النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير مكة يشكر أمانة العاصمة المقدسة لتجاوبها السريع مع مالكي عربات الطعام المتنقلة

فريق من الأمانة زار الشباب واستمع لمطالبهم وصدر قرار الأمين بالموافقة على تنظيم عملهم

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على التجاوب السريع حيال موضوع الشباب السعودي مالكي عربات الطعام المتنقلة، إثر لقائهم بسموه خلال تدشينه ملتقى شغف الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وما أوضحوه له حيال ما يواجهونه من صعوبات.

ووجه الشكر لأمين العاصمة المقدسة والعاملين في الأمانة على تجاوبهم السريع في مساعدة الشباب السعودي وتلبية مطالبهم، وقيام فريق من الأمانة بزيارة الشباب والجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم، ثم صدور قرار الأمين بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات المتنقلة في نطاق مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب أمير مكة المكرمة لأمين العاصمة المقدسة، أكد فيه على ضرورة أهمية تمكين الشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة وتشجيع المشاريع الناشئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير مكة يشكر أمانة العاصمة المقدسة لتجاوبها السريع مع مالكي عربات الطعام المتنقلة
سبق

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على التجاوب السريع حيال موضوع الشباب السعودي مالكي عربات الطعام المتنقلة، إثر لقائهم بسموه خلال تدشينه ملتقى شغف الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وما أوضحوه له حيال ما يواجهونه من صعوبات.

ووجه الشكر لأمين العاصمة المقدسة والعاملين في الأمانة على تجاوبهم السريع في مساعدة الشباب السعودي وتلبية مطالبهم، وقيام فريق من الأمانة بزيارة الشباب والجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم، ثم صدور قرار الأمين بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات المتنقلة في نطاق مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب أمير مكة المكرمة لأمين العاصمة المقدسة، أكد فيه على ضرورة أهمية تمكين الشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة وتشجيع المشاريع الناشئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:12 PM

نائب أمير مكة يشكر أمانة العاصمة المقدسة لتجاوبها السريع مع مالكي عربات الطعام المتنقلة

فريق من الأمانة زار الشباب واستمع لمطالبهم وصدر قرار الأمين بالموافقة على تنظيم عملهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
9,617

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على التجاوب السريع حيال موضوع الشباب السعودي مالكي عربات الطعام المتنقلة، إثر لقائهم بسموه خلال تدشينه ملتقى شغف الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وما أوضحوه له حيال ما يواجهونه من صعوبات.

ووجه الشكر لأمين العاصمة المقدسة والعاملين في الأمانة على تجاوبهم السريع في مساعدة الشباب السعودي وتلبية مطالبهم، وقيام فريق من الأمانة بزيارة الشباب والجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم، ثم صدور قرار الأمين بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات المتنقلة في نطاق مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب أمير مكة المكرمة لأمين العاصمة المقدسة، أكد فيه على ضرورة أهمية تمكين الشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة وتشجيع المشاريع الناشئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة