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الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية غرب محافظة مأرب ويكبدها خسائر فادحة

مسنودًا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية

كسرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عدة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة؛ إلا أنها فشلت".

وأضاف المصدر: "المعارك التي استمرت لساعات، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار"؛ مشيرًا إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني؛ حيث دمرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن -بعدة غارات- مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

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الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية غرب محافظة مأرب ويكبدها خسائر فادحة
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عدة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة؛ إلا أنها فشلت".

وأضاف المصدر: "المعارك التي استمرت لساعات، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار"؛ مشيرًا إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني؛ حيث دمرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن -بعدة غارات- مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:23 AM

الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية غرب محافظة مأرب ويكبدها خسائر فادحة

مسنودًا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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كسرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عدة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة؛ إلا أنها فشلت".

وأضاف المصدر: "المعارك التي استمرت لساعات، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار"؛ مشيرًا إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني؛ حيث دمرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن -بعدة غارات- مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

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