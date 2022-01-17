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هطول أمطار غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص وأملج .. والمدني يحذر

ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع صباح اليوم هطول أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب شملت مركز النباه وأبو شكير ونبط والنجف ورخو والمرتفعات الجبلية.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على بعض مراكز محافظة العيص فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة أملج، شملت الشبحة والهجمية وشثاث، حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

من جهة ثانية أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، جاء ذلك على خلفية تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في الرؤية تشمل محافظة ينبع والعيص والعلا حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وشددت المديرية بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أوكانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

أمطار رعدية الطقس ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص وأملج .. والمدني يحذر
سبق

شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع صباح اليوم هطول أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب شملت مركز النباه وأبو شكير ونبط والنجف ورخو والمرتفعات الجبلية.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على بعض مراكز محافظة العيص فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة أملج، شملت الشبحة والهجمية وشثاث، حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

من جهة ثانية أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، جاء ذلك على خلفية تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في الرؤية تشمل محافظة ينبع والعيص والعلا حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وشددت المديرية بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أوكانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:11 PM

هطول أمطار غزيرة على شمال ينبع ومراكز العيص وأملج .. والمدني يحذر

ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار

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ماجد الرفاعي - ينبع
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شهدت مراكز وقرى شمال محافظة ينبع صباح اليوم هطول أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب شملت مركز النباه وأبو شكير ونبط والنجف ورخو والمرتفعات الجبلية.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على بعض مراكز محافظة العيص فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة أملج، شملت الشبحة والهجمية وشثاث، حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

من جهة ثانية أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، جاء ذلك على خلفية تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في الرؤية تشمل محافظة ينبع والعيص والعلا حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

وشددت المديرية بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أوكانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

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