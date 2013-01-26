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لمدة سنة ونصف.. الفتح يتعاقد مع البيروفي " كويفا"

لدعم خط الوسط في بقية المنافسات

أعلنت إدارة نادي الفتح ، برئاسة المهندس سعد العفالق، تعاقدها مع الدولي البيروفي كريستيان كويفا، لاعب وسط ملطية سبور التركي، لمدة سنة ونصف.

ويعتبر كويفا من أبرز اللاعبين البيروفيين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسبق لكويفا اللعب في العديد من الأندية الكبيرة، أبرزها رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي وكراسنودار الروسي وسانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ملطية التركي.

الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة سنة ونصف.. الفتح يتعاقد مع البيروفي " كويفا"
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح ، برئاسة المهندس سعد العفالق، تعاقدها مع الدولي البيروفي كريستيان كويفا، لاعب وسط ملطية سبور التركي، لمدة سنة ونصف.

ويعتبر كويفا من أبرز اللاعبين البيروفيين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسبق لكويفا اللعب في العديد من الأندية الكبيرة، أبرزها رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي وكراسنودار الروسي وسانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ملطية التركي.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:46 AM
اخر تعديل
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:07 AM

لمدة سنة ونصف.. الفتح يتعاقد مع البيروفي " كويفا"

لدعم خط الوسط في بقية المنافسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت إدارة نادي الفتح ، برئاسة المهندس سعد العفالق، تعاقدها مع الدولي البيروفي كريستيان كويفا، لاعب وسط ملطية سبور التركي، لمدة سنة ونصف.

ويعتبر كويفا من أبرز اللاعبين البيروفيين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسبق لكويفا اللعب في العديد من الأندية الكبيرة، أبرزها رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي وكراسنودار الروسي وسانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ملطية التركي.

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