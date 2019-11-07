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"السعودية" تمنح المتقاعدين تخفيضًا على أسعار التذاكر

بموجب اتفاقية تشمل جميع رحلاتها الداخلية والدولية

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة يُمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات "السعودية".

ووقعت الاتفاقية اليوم بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم، وعدد من المسؤولين في المؤسستين.

وستمنح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضاً على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني: هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية، وتعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة 2022، والمؤسسة تقدم خلال التعاون مع شركائها أكثر من 370 عرضاً خاصاً للمتقاعدين والمستفيدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما أن جهود المؤسسة مستمرة في هذا الجانب تقديراً منها لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين.

وقدم "الجهني" شكره وتقديره للخطوط السعودية على تفاعلها ومشاركتها في هذه المبادرة تقديراً للمتقاعدين والمستفيدين ولتقديم الخدمة المميزة لهم.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية.

وأضاف: تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، ويمكن الوصول للبوابة من خلال الرابط: http://saudia.com/ppa والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات.

وثمّن جهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم.

وأردف "الحزيم": الخطوط السعودية، وانطلاقاً من دورها كناقل وطني للمملكة، تحرص على التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والمجتمعية، وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية، تتضمن خدمات وخصومات خاصة للعديد من شرائح الضيوف المسافرين على رحلاتها، واليوم تطلق "السعودية" خدماتها الخاصة بالمتقاعدين عبر بوابة توفر جميع الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة ومن أي مكان في العام.

المؤسسة العامة للتقاعد الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية" تمنح المتقاعدين تخفيضًا على أسعار التذاكر
سبق

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة يُمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات "السعودية".

ووقعت الاتفاقية اليوم بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم، وعدد من المسؤولين في المؤسستين.

وستمنح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضاً على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني: هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية، وتعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة 2022، والمؤسسة تقدم خلال التعاون مع شركائها أكثر من 370 عرضاً خاصاً للمتقاعدين والمستفيدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما أن جهود المؤسسة مستمرة في هذا الجانب تقديراً منها لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين.

وقدم "الجهني" شكره وتقديره للخطوط السعودية على تفاعلها ومشاركتها في هذه المبادرة تقديراً للمتقاعدين والمستفيدين ولتقديم الخدمة المميزة لهم.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية.

وأضاف: تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، ويمكن الوصول للبوابة من خلال الرابط: http://saudia.com/ppa والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات.

وثمّن جهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم.

وأردف "الحزيم": الخطوط السعودية، وانطلاقاً من دورها كناقل وطني للمملكة، تحرص على التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والمجتمعية، وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية، تتضمن خدمات وخصومات خاصة للعديد من شرائح الضيوف المسافرين على رحلاتها، واليوم تطلق "السعودية" خدماتها الخاصة بالمتقاعدين عبر بوابة توفر جميع الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة ومن أي مكان في العام.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:25 PM

"السعودية" تمنح المتقاعدين تخفيضًا على أسعار التذاكر

بموجب اتفاقية تشمل جميع رحلاتها الداخلية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة يُمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات "السعودية".

ووقعت الاتفاقية اليوم بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم، وعدد من المسؤولين في المؤسستين.

وستمنح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضاً على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني: هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية، وتعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة 2022، والمؤسسة تقدم خلال التعاون مع شركائها أكثر من 370 عرضاً خاصاً للمتقاعدين والمستفيدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، كما أن جهود المؤسسة مستمرة في هذا الجانب تقديراً منها لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين.

وقدم "الجهني" شكره وتقديره للخطوط السعودية على تفاعلها ومشاركتها في هذه المبادرة تقديراً للمتقاعدين والمستفيدين ولتقديم الخدمة المميزة لهم.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية.

وأضاف: تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، ويمكن الوصول للبوابة من خلال الرابط: http://saudia.com/ppa والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات.

وثمّن جهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم.

وأردف "الحزيم": الخطوط السعودية، وانطلاقاً من دورها كناقل وطني للمملكة، تحرص على التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والمجتمعية، وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية، تتضمن خدمات وخصومات خاصة للعديد من شرائح الضيوف المسافرين على رحلاتها، واليوم تطلق "السعودية" خدماتها الخاصة بالمتقاعدين عبر بوابة توفر جميع الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة ومن أي مكان في العام.

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