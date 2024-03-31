بالفيديو.. 300 شمعة لكتابة "ساعة الأرض" تحتضنها حديقة "هلال مكة"

بمشاركة مواطنين وأطفال.. وتم توعيتهم بالمردود الإيجابي للحدث على البيئة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية- بالتعاون مع إدارة الحدائق فعالية "ساعة الأرض"، وذلك في حديقة الهلال بحي الرصيفة، بحضور عدد من المواطنين والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية وإدارة الحدائق- بادرت مساء اليوم بتنفيذ الفعالية داخل حديقة الهلال بحي الرصيفة، بمشاركة المواطنين والأطفال، وتم توعيتهم بأهمية الحدث ومردوده الإيجابي على البيئة.

وأشار "سمرقندي" إلى أنه تم استخدام 300 شمعة لكتابة عبارة "ساعة الأرض" باللغتين العربية والإنجليزية داخل محيط الحديقة، بمشاركة المواطنين والأطفال.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة أغلقت جميع الإضاءات في المبنى الرئيس بحي المعابدة وبلديات فرعية، وثلاث أخرى مرتبطة في الجموم وعسفان ومدركة، لمدة 60 دقيقة تفاعلاً مع "ساعة الأرض".

وأكد أن ذلك جاء بمتابعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبإشراف مباشر من أمين العاصمة المقدسة لمواكبة هذا الحدث.



