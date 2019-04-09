الرياض تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي

يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

عقد تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي في الرياض اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي.

ويعد الاجتماع خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يُذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض.