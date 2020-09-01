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الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون"

ورقة داخل دورة المياه أثارت الشكوك.. ومقاتلات تصاحب الطائرة

أزالت سفارة الكويت في لندن الغموض حول ما تم تداوله في وسائل إعلام بريطانية بشأن احتجاز راكبين يوم الأحد الماضي، رغم أن أحدهما مواطن كويتي، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين بريطانيتين لطائرة مدنية وهبوطها في مطار ستانستيد في لندن.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت السفارة أنها بادرت فور علمها بالموضوع إلى التواصل مع السلطات البريطانية المعنية وتبين أن المشتبه فيه ليس كويتيًا بل من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، وعثر طاقم الطائرة على ورقة خاصة به داخل دورة المياه اشتبه في محتواها.
وأضافت السفارة: تم التحقيق مع المشتبه به من قبل السلطات البريطانية وإطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أي شبهات عليه.

وكانت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية قد ذكرت أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عامًا واحتجز مع إيطالي كانا على متن الطائرة القادمة من فيينا، وذلك إثر بلاغ من الطاقم عن وجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.

سفارة الكويت في لندن

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الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون"
سبق

أزالت سفارة الكويت في لندن الغموض حول ما تم تداوله في وسائل إعلام بريطانية بشأن احتجاز راكبين يوم الأحد الماضي، رغم أن أحدهما مواطن كويتي، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين بريطانيتين لطائرة مدنية وهبوطها في مطار ستانستيد في لندن.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت السفارة أنها بادرت فور علمها بالموضوع إلى التواصل مع السلطات البريطانية المعنية وتبين أن المشتبه فيه ليس كويتيًا بل من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، وعثر طاقم الطائرة على ورقة خاصة به داخل دورة المياه اشتبه في محتواها.
وأضافت السفارة: تم التحقيق مع المشتبه به من قبل السلطات البريطانية وإطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أي شبهات عليه.

وكانت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية قد ذكرت أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عامًا واحتجز مع إيطالي كانا على متن الطائرة القادمة من فيينا، وذلك إثر بلاغ من الطاقم عن وجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:07 PM

الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون"

ورقة داخل دورة المياه أثارت الشكوك.. ومقاتلات تصاحب الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزالت سفارة الكويت في لندن الغموض حول ما تم تداوله في وسائل إعلام بريطانية بشأن احتجاز راكبين يوم الأحد الماضي، رغم أن أحدهما مواطن كويتي، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين بريطانيتين لطائرة مدنية وهبوطها في مطار ستانستيد في لندن.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت السفارة أنها بادرت فور علمها بالموضوع إلى التواصل مع السلطات البريطانية المعنية وتبين أن المشتبه فيه ليس كويتيًا بل من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، وعثر طاقم الطائرة على ورقة خاصة به داخل دورة المياه اشتبه في محتواها.
وأضافت السفارة: تم التحقيق مع المشتبه به من قبل السلطات البريطانية وإطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أي شبهات عليه.

وكانت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية قد ذكرت أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عامًا واحتجز مع إيطالي كانا على متن الطائرة القادمة من فيينا، وذلك إثر بلاغ من الطاقم عن وجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.

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