"الطلحي" يفتتح فعاليات أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية بجامعة المؤسس

لرفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، اليوم، حفل افتتاح مركز المهارات والمحاكاة السريرية بوكالة التطوير خلال فعالية "الأسبوع العالمي التوعوي للمحاكاة الطبية"، بحضور عددٍ من الوكلاء والعمداء والمديرين بالجامعة والمهتمين في مجال الرعاية والمحاكاة الطبية عن بعد، وذلك بمشاركة من جمعية المحاكاة السعودية والجمعية الدولية المتخصصة للمحاكاة.

ويأتي انطلاق هذا الأسبوع الدولي للمحاكاة لتعزيز فكرة التدريب بالمحاكاة واستخدامها للتدريب في كل المجالات الصحية، لرفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي، حيث يشهد هذا العام حدوث عددٍ من الأنشطة التعليمية التي يقيمها المركز خلال هذا الأسبوع، والتي تبلغ ثماني عشرة دورة عن بعد، ومحاضرتين مباشرة وبعض من اللقاءات العلمية.

وبلغ عدد المسجلين في البرامج المتنوعة في المركز (٥٠٠) مشارك ومشاركة خلال الأسبوع من الممارسين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية، ويقدم فيها متخصصون من الطب والصيدلة والتمريض في المستشفى الجامعي.

وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحاكاة الصحية في تحسين سلامة وفعالية وكفاءة الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والصحية. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بوكر، المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية، ورئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية أن "الفعالية قد استهدفت كلاً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكليات الصحية في الجامعات والكادر الصحي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز ممثلاً بكلية الطب بجدة، لتعزيز تطبيق مختلف أساليب المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والتدريب".

وقال: "تهدف هذه الفعالية المقامة بالتزامن مع عدة مراكز في العديد من مناطق المملكة ودوليًا، إلى زيادة وعي المجتمع الطبي وزيادة استخدام بفوائد وخصائص استخدام التقنيات الحديثة والمبادرة في تعليم المهارات السريرية في تعليم الطلاب والطالبات وجميع الممارسين الصحيين، وتوفير تجربة ممتازة للتعليم السريري في بيئة آمنة وواقعية لضمان النتائج المثلى لجميع المرضى".

وأشارت نائب المشرف العام لمركز المهارات والمحاكاة السريرية الدكتورة عبير عرب، إلى أهمية المشاركة في هذه الفعالية سواء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو المدربين أو مديري برامج التدريب، حيث تم إعداد المحاضرات لتعرض مجانًا وتنقل مباشرة، بعناية من خبراء في هذا المجال.

وأوضحت، أن الفعالية تعد احتفالية عالمية لكل المستفيدين من التعليم بالمحاكاة، حيث يتنافس فيها المستفيدون في الرعاية الصحية بتقديم برامج توعوية تُسهم في سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة من الكادر الصحي.

من جانب آخر، سيُقام العديد من المحاضرات وورش العمل المجانية لعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين، بالإضافة إلى التمريض والصيدلة والتي ستعرض والمنقولة عن بعد بوساطة الأجهزة المختصة في النقل المباشر الحي، تماشيًا مع الاحترازات الوقائية، وقد أُنشئ رابط إلكتروني يختص بتسجيل المهتمين في هذه المحاضرات وورش العمل.