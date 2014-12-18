أصدرت إدارة مهرجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة قرارًا بإعفاء نحو 100 أسرة منتجة من رسوم الإيجار. وفي هذا الإطار أتاح المهرجان المجال للأسر المنتجة لعرض منتجاتها من الأكلات الشعبية والحِرف في النسيج لعمل مستلزمات الإبل لتسويقها في شارع الدهناء والسيدة. وتتنوع المنتجات بين الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة، كنسج الصوف والغزل وحياكة السدو المتعلقة بالإبل، وإعداد الطعام الشعبي والقهوة العربية والمشروبات الساخنة، والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية، وأنواع التمور المختلفة والإقط والسمن؛ ما أسهم في تعزيز المبيعات نظرًا لكثرة الزوار في المهرجان.

إعفاء 100 أسرة منتجة من رسوم الإيجار بمهرجان الإبل مسلّم الهواملة سبق 2021-12-17 أصدرت إدارة مهرجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة قرارًا بإعفاء نحو 100 أسرة منتجة من رسوم الإيجار.



وفي هذا الإطار أتاح المهرجان المجال للأسر المنتجة لعرض منتجاتها من الأكلات الشعبية والحِرف في النسيج لعمل مستلزمات الإبل لتسويقها في شارع الدهناء والسيدة. وتتنوع المنتجات بين الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة، كنسج الصوف والغزل وحياكة السدو المتعلقة بالإبل، وإعداد الطعام الشعبي والقهوة العربية والمشروبات الساخنة، والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية، وأنواع التمور المختلفة والإقط والسمن؛ ما أسهم في تعزيز المبيعات نظرًا لكثرة الزوار في المهرجان.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 10:33 PM

إعفاء 100 أسرة منتجة من رسوم الإيجار بمهرجان الإبل مما أسهم في تعزيز المبيعات نظرًا لكثرة الزوار في المهرجان





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أصدرت إدارة مهرجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة قرارًا بإعفاء نحو 100 أسرة منتجة من رسوم الإيجار.



وفي هذا الإطار أتاح المهرجان المجال للأسر المنتجة لعرض منتجاتها من الأكلات الشعبية والحِرف في النسيج لعمل مستلزمات الإبل لتسويقها في شارع الدهناء والسيدة. وتتنوع المنتجات بين الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة، كنسج الصوف والغزل وحياكة السدو المتعلقة بالإبل، وإعداد الطعام الشعبي والقهوة العربية والمشروبات الساخنة، والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية، وأنواع التمور المختلفة والإقط والسمن؛ ما أسهم في تعزيز المبيعات نظرًا لكثرة الزوار في المهرجان.