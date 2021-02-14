نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.
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الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.
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الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-14
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:20 PM
الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.
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