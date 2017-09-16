النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محمد بن زايد" يدين العمل الإرهابي على "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد

مؤكدًا وقوف الإمارات مع السعودية وأن لها القدرة على مواجهة هذا العدوان والتعامل معه

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السعودية وما يمس أمنها.

وقد عبَّر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محمد بن زايد" يدين العمل الإرهابي على "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السعودية وما يمس أمنها.

وقد عبَّر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.


16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:32 AM

"محمد بن زايد" يدين العمل الإرهابي على "أرامكو" في اتصال هاتفي بولي العهد

مؤكدًا وقوف الإمارات مع السعودية وأن لها القدرة على مواجهة هذا العدوان والتعامل معه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
678

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السعودية وما يمس أمنها.

وقد عبَّر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي، والتعامل معه.


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة