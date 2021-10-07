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جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

نفّذت الأمانة ممثلةً ببلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الماضي 1445 جولة رقابية

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلةً ببلدية محافظة صبيا، خلال الأسبوع الماضي- 1445 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحالّ التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 14 محلاً تجارياً، وإغلاق 9 محالّ تجارية، وضبط 141 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتَهاوَن مع المنشآت المخالفة، وستُطبَّق العقوبات بحقها، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر خدمة البلاغات.

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جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلةً ببلدية محافظة صبيا، خلال الأسبوع الماضي- 1445 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحالّ التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 14 محلاً تجارياً، وإغلاق 9 محالّ تجارية، وضبط 141 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتَهاوَن مع المنشآت المخالفة، وستُطبَّق العقوبات بحقها، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر خدمة البلاغات.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:31 PM

جازان: إغلاق 9 محالّ وضبط 141 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

نفّذت الأمانة ممثلةً ببلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الماضي 1445 جولة رقابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلةً ببلدية محافظة صبيا، خلال الأسبوع الماضي- 1445 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحالّ التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 14 محلاً تجارياً، وإغلاق 9 محالّ تجارية، وضبط 141 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتَهاوَن مع المنشآت المخالفة، وستُطبَّق العقوبات بحقها، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، عبر خدمة البلاغات.

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